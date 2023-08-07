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Esenyurt'tan Vietnam'a çalışmaya gitmişti... Taksi beklerken sokak ortasında öldürüldü! "Arkasından bıçakla saldırmış"

07.08.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'tan Vietnam'a 2 ay önce çalışmaya giden gemi makine dairesi personeli 2 çocuk babası Sinan Ergül (52), taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken eşi Pınar Ergül, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek eşinin ölümünde ihmal olduğunu söyledi.

Olay, 30 Temmuz öğle saatlerinde Vietnam'ın kuzeyindeki Ha Tinh Eyaleti'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Ergül (52), Türk olan gemi kaptanı arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinden çıkan iki arkadaş gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül'e saldırdı, sonra arkadaşına saldırmaya çalıştı. Tran Van Son olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Ergül'e ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşı yaptı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak Ergül hayatını kaybetti. Olay sonrası Ergül'ün yanında bulunan arkadaşları saldırganı yakaladı, Polis ekiplerini çağıran 2 arkadaş, zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

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"KASAPTAN BIÇAK ÇALIYOR, HIRSIZLIK YAPIYOR, İHMAL VAR"

Sinan Ergül'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi.

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Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ergül'ün eşi Pınar Ergül, "Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. Orada güvenlik varmış, güvenlik hırsızlık yapan adamı tutup dışarı atıyor, neden yakalamıyorsun? Kasaptan bıçak çalıyor, orada da ihmal var. Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. 'Ters baktın' olayı bile değil. Arkasından bıçakla saldırmış. Eşim kimseyle tartışmazdı. Gemiden izin alarak alışveriş merkezine gitmişler. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı. Aslan gibi kocamın cenazesini verecekler. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl alışacağız? Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik. Ekmek paramızı kazanıyordu, çok üzülürdük giderken. Çocuklarına hasretti. Bu işin peşini bırakmasınlar, gerekli cezaları alsınlar" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Vietnam taksi gemi

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