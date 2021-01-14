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  4. Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum

Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum

14.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum

Manisa'da, boşanmak istediği eşi Mikail Oymak (32) tarafından çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazı kesilen ve tesadüfen gelen anne-babası tarafından ölümden kurtarılan Esra Oymak (31), yaşadığı korku dolu anları unutamıyor. Çocuklarıyla birlikte psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Oymak, cezaevinden tehditlerini sürdüren eşinin, tahliye edilmemesini istedi.

Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen 20 Kasım günü, iddiaya göre, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a (32) boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde genç kadının boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Oymak, tesadüfen gelen anne-babası tarafından, pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Hala yaşadığı korku dolu anların şokunu yaşayan Esra Oymak, çocuklarıyla birlikte psikolojik tedavi görüyor. Oymak, eşinin cezaevinden tehditlerini sürdürdüğünü belirterek, tahliye edilmemesini istedi.

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'YAŞADIĞIMIZ OLAYI ÇOCUKLARIM DA BEN DE UNUTAMIYORUZ'

Yaşadıklarının hem kendisinin hem de çocuklarının rüyalarını girdiğini anlatan Esra Oymak, "Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Bizi, resmen yıktı. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, benim de öyle. Cezası neyse çeksin istiyorum. Psikolojik olarak 'ölüm' hissi yaşıyorum. Korkuyorum. Sokağa bile çıkamıyorum. Şu an tedavi amaçlı haplar kullanıyorum. Daha da kötü olmaya başladım, çocuklarım da aynı şekilde kötü durumda. Çocuklarımı daha dün psikoloğa götürdüm. 'Yine gelir, tekrar aynı şeyleri yapar' diye cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.

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'BÜTÜN HAYATIM KARARDI'

Oymak, "O an gözlerimin önünden gitmiyor. 'Seni öldüreceğim' diye geldi, falçatayı direk boğazıma salladı. Amacı korkutmak değil, öldürmekti. Cezaevinden mektup yazarak, tehdit ediyor. Ben mektup yazmasını ve mektupların getirilmemesini istiyorum. Mektubu dahi tedirgin ediyor. Bütün hayatım karardı. Kimseye güvenim kalmadı. Herkesten korkmaya başladım" diye konuştu.

(DHA)

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