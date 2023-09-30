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Eşine gelen mesajı gördü, arayınca çılgına dönüp karısını bıçakladı: "Görüntülü aradım. Karşıma uygunsuz bir halde çıktı"

30.09.2023 12:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de Rus asıllı eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Söz konusu cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini savunan tutuklu sanık Atila Sarıhan, ifadesinde “Olay günü eşimin masada duran telefonuna bir mesaj geldiğini gördüm. Eşim lavaboya gittiğinde telefon numarasını görüntülü olarak aradım. Karşıma eşimin Rusya’da eski eşi uygunsuz bir halde çıktı" diye konuştu.

Eşine gelen mesajı gördü, arayınca çılgına dönüp karısını bıçakladı: "Görüntülü aradım. Karşıma uygunsuz bir halde çıktı"

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde 2 yıllık evli olan Atilla Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, geçtiğimiz Mart ayında aralarında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Yaşanan olayda Atilla Sarıhan, Elena Samsanova’yı bir çok yerinden bıçakladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Elena Samsanova’nın hayatını kaybettiği tespit etti. Gözaltına alınan Atila Sarıhan, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Rus uyruklu eşi Elena Samsanova’yı 8’i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilen Sarıhan hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"RUSYA’DA ESKİ EŞİ KARŞIMA UYGUNSUZ BİR HALDE ÇIKTI"

Tutuklu sanık Atila Sarıhan, Elena Samsanova ile aralarında ‘kıskançlık’ tartışması yaşandığını anlatırken şu ifadeleri kullandı;

“Olay günü eşimin masada duran telefonuna bir mesaj geldiğini gördüm. Telefona baktığımda bir iş makinesine benzer bir şey gördüm ve eşime verdim. Şifresini açıp bana vermesini istedim. Fotoğrafa dikkat ettiğimde iş makinesinin altında bir telefon numarası olduğunu fark ettim. O telefon numarasının da eşimin, Rusya’daki eski eşine ait olduğunu gördüm. Kendi aralarında bir şifre olabileceğini düşündüm. Eşime bunu sorduğumda ‘işyeri’ diye cevap verdi. Eşim lavaboya gittiğinde telefon numarasını görüntülü olarak aradım. Karşıma eşimin Rusya’da eski eşi uygunsuz bir halde çıktı. Bu nedenle eşimle tartıştık. Daha sonra mutfaktan bıçak alıp geldi. Aramızda çıkan arbedede eşim Elena karnından bıçaklandı. Daha sonra kaç kez bıçağı savurduğumu hatırlamıyorum. Olay sonrası şoktaydım, bir süre sonra polisi arayıp haber verdim.”

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İddianameyi hazırlayan Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosu, “Maktülün kadın olduğu cinayetlerde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması suç siyaseti ve ceza adaletiyle sosyal adalet açılarından elzem olduğu, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği, ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Hazırlanan iddianamede, Atila Sarıhan’ın eski eşi B.A.’ya yönelik kasten yaralama, silahla kasten yaralama ve ısrarlı takip suçlarından Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 farklı davanın da sürdüğü bilgisi yer aldı.

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(İHA)

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