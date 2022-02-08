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  4. Eşine ve kayınvalidesine pusu kurdu! Güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü

Eşine ve kayınvalidesine pusu kurdu! Güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü

08.02.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşine ve kayınvalidesine kurşun yağdıran Abdulkadir K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde kocanın, acı içerisinde yerde kıvranan eşine art arda kurşun yağdırması yürekleri sızlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çallı mahallesi 1025 sokakta meydana geldi. Olayda, iddialara göre Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra Kargılı (20) ile annesi Selda Ormantepe’yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe’de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı’nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KIZINI TAŞ VE SOPA İLE KORUMAYA ÇALIŞTI

Olayın bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Olayda saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir K., Büşra Kargılı ile annesi Selda Ormantepe’nin evlerine girmek için bahçe kapısını açtıkları esnada saklandığı karşı binanın bahçesinden ikilinin üzerine ateş açtı. İlk kurşunda Kargılı yere yığılırken, ardından koşarak anne ve kızın yanına gelen Abdulkadir K., bahçe kapısını açıp acı içerisinde kıvrılan eski eşine art arda iki el daha ateş açtı.

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Bu sırada anne Ormantepe ise kızını ve kendisini korumak için önce Abdulkadir K.’ya taş attı, sonra bahçe kapısını kapattı. Fakat anne Ormantepe bundan başarılı olamadı. Anne Ormantepe elindeki pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan damadının arkasından bahçeden bulduğu sopayı fırlattı ve ardından o da yere yığıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar silahlı saldırı
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