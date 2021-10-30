Eşini bıçaklayarak yaraladı! Kan donduran sebep

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesinde meydana geldi.

"İZİNSİZ ÇARŞIYA GİTTİN" TARTIŞMASI

İddiaya göre, eşinin öğle saatlerinde kendisinden izinsiz çarşıya gittiğini duyan Şenol B., Kamile B. ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamile B., ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Burada tedaviye alınan Kamile B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheli Şenol B.'yi gözaltına aldı. (DHA)



