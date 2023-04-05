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Eşini kızının gözleri önünde katletti! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Bir anda oldu"

05.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli kocanın ilk ifadesinde, "Sürekli şiddetli geçimsizlik vardı, olay bir anda oldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini kızının gözleri önünde katletti! Cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Bir anda oldu"

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. (33) cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi E.G. (34) ve 7 yaşındaki kızını gördü. Cadde üzerine aracıyla duran Y.G., yanında bulunan tabanca ile eşi E.G.‘ye 2 el ateş etti. Kızının yanında eşini vuran Y.G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.G.'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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'OLAY BİR ANDA OLDU' DEMİŞ

Olay yerine yakın bir adreste polise teslim olan katil zanlısı Y.G.'nin ilk ifadesinde, "Ben Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyordum. Aramızda sürekli geçimsizlik olan E.G. ile sürekli tartışıyorduk. Bir süre sonra işimi bırakıp, eşimin memleketi olan Konya'ya geldik. Burada da şiddetli geçimsizlik oldu. Olay günü eşim E.G. ile kızımı görünce olay bir anda oldu ve kızımı da alarak olay yerinden ayrıldım. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak teslim olmak istediğimi söyledim ve teslim oldum" dediği öğrenildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Y.G., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya

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