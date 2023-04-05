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Küçükçekmece'de dehşet! Önce annesini bıçakladı sonra sokağı savaş alanına çevirdi

05.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen S.E isimli kadın cinnet getirip annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihara kalkıştı. S.E, balkonda bulunan eşyaları da sokağa attı. Bu yüzden sokak üzerinde bulunan bir kamyonete zarar verdi. Ekipler evde S.E.'yi gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de dehşet! Önce annesini bıçakladı sonra sokağı savaş alanına çevirdi

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen S.E. annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihara kalkıştı. Balkonda bulunan eşyaları da sokağa atan S.E. sokak üzerinde bulunan bir kamyonete zarar verdi.

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EKİPLERCE GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde S.E.'yi gözaltına aldı.

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Sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sokakta fenalık geçiren kocasıyla birlikte hastaneye sevk etti.

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Karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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İstanbul Küçükçekmece

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