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Eşinin hayatını kâbusa çevirdi! 'Sabah 5'lere kadar kapımda adam tutuyor'

04.04.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ümraniye semtinde 16 katlı bir binada çıkan yangının perde arkası ortaya çıktı. Olayın kundaklama olduğu bildirilirken yangını çıkardığı belirtilen Orhan Yeşilyurt'un boşanmak isteyen eşi Güneş Yeşilyurt, eşinin kendisine korkunç sıkıntılar yaşattığını anlattı.

Eşinin hayatını kâbusa çevirdi! 'Sabah 5'lere kadar kapımda adam tutuyor'

Eşinden boşanmak isteyen bir çocuk annesi Güneş Yeşilyurt (28), eşiyle yaşadıkları tartışma sonucu eşinin Ümraniye'de yaşadıkları evi kundakladığını söyledi. Güneş Yeşilyurt ayrıca boşanma aşamasında olduğu kocası Orhan Yeşilyurt'un (30) kendisine yaşattığı sıkıntıları ayrıntılarıyla anlattı.

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Ümraniye'de Güneş Yeşilyurt, 2019 yılında Orhan Yeşilyurt ile evlendi. Güneş Yeşilyurt, evlendikten bir süre sonra iddiaya göre eşinin uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle boşanmak istedi. Buna öfkelenen Orhan Yeşilyurt, Güneş Yeşilyurt ve kızının evde olmadığı sırada asetonla evi yaktı. 16 katlı binanın 7. katındaki  dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Güneş Yeşilyurt eşinden şikayetçi oldu. 1 ay tutuklu kalan Orhan Yeşilyurt daha sonra tahliye edildi. Çiftin boşanma davası sürerken Güneş Yeşilyurt, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ve peşine adam taktığını söyledi. Kızıyla huzur içinde yaşamak istediğini söyleyen Yeşilyurt, yetkililerden yardım istedi. 

"ASETON DÖKEREK YAKTI EVİ, O SIRADA ÇOCUĞUMLA BERABER DIŞARIDAYDIM"

Güneş Yeşilyurt, "Eşim Orhan Yeşilyurt ile nikahtan iki hafta kadar sonrasında oturduğumuz evi yaktı boşanmak istediğimi söylediğimde. Toplamda 6 yıllık bir beraberliğimiz bulunmakta ve bir çocuğumuz var. 1 ay kadar cezaevinde kaldı kendisi. Sonra tahliye edildi. Boşanma nedeni, uyuşturucuyla alakalı. Severek evlendik. Ama uyuşturucu işin içine girdiği zaman sonuçta bir çocuğumuz var. Hayati tehlikem olduğu için öyle bir talepte bulundum kendisinden. Sonrasında kabul etmeyerek yanılmıyorsam uyuşturucu maddenin etkisinde miydi bilmiyorum artık oturduğumuz evi kundakladı. Toplumu, oturduğumuz binayı tehlikeye soktu. Aseton dökerek yaktı evi ben o sırada çocuğumla beraber dışarıdaydım. Allah'tan dışarıdaydım.1 ay kadar cezaevinde kaldı tahliye edildi. " dedi. 

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"SABAH BEŞLERE KADAR KAPIMDA ADAM TUTUYOR"

Mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve bu sabah da duruşmaları olduğunu söyleyen Yeşilyurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşı taraf özel bir klinikte tedavi gördüğünü söylediği için adli tıp buna karar veremiyor, raporları bekliyor. Kendisi de klinik raporlarını adli tıpa götürmüyor. Ve sürekli duruşma erteleniyor. Boşanma davamız başladı ve bununla beraber daha çirkin şeyler yaşandı. Kızımın velayetini almak istedi intikam alabilmek için. Bununla alakalı sosyal hizmetler geldi, evimi gördü. Mahkeme kızımın geçici velayetini bana verdi. Bunun yanı sıra ciddi anlamda 1 buçuk senedir takipler ne olduğu belirsiz adamlar tarafından. Kızıma yaklaştırılması o adamların hatta bana yaklaştırılması, aracıma evime. Sabah beşlere kadar kapımda adam tutuyor. Bekleyen kişiler tarafından olsun, eşimin kızıyla olan görüş gününde dahi, hala tehditler devam etmekte kızımın yanında özellikle. Kızımı gözetim altında görmesine karar verildi, 6 duruşmadır bu böyle."

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"KAZA SÜSÜ VERDİRMEYİ BİLE DÜŞÜNMÜŞ"

Konuşmasına devam eden Güneş Yeşilyurt şunları söyledi: ,

" 'Benim yangın davasından ceza alacağımı mı zannediyorsun, benim avukatım halledecek.' tarzında cümleler. 'Sana hayatı zindan edeceğim. Elinden kızını alacağım. 5 kuruşsuz kızınla beraber yaşayacaksın. Sürüneceksiniz' gibi şeyler söyledi. Ve bana kaza yaptırıp kaza süsü verdirmeyi bile düşünmüş. Bunu dahi planlamış. Mahkemeye yalancı şahitler çıkardı para karşılığında tutarak. Benim, bundan sonraki beklentim, en başta kızımla gerçekten güven altında yaşamak. Ben kapımda o adamları görmek istemiyorum. O tehditlere, hakaretlere maruz kalmak istemiyorum. Çünkü en önemlisi bir anneyim. Kızıma en iyisini sağlamaya çalışıyorum. Karşı taraf kaldı ki eşim ve ailesi yangından sonraki süreçte benim zararımı karşılamak yerine çocuğuma bir ayakkabı dahi, bir çöp dahi almayan insanlar benden kızımın velayetini talep ediyor. Benimle ciddi anlamda uğraşıyorlar."

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