Eşinizin boşanmak istediğini gösteren en önemli işaret! Her şey böyle başlıyor

Evliliği devam ettirmenin eski yıllarda çok daha kolay olduğu düşünülüyor. Günümüzde çiftlerin birbirine karşı tahammülünün kalmaması boşanan çift sayısında artışa neden oluyor. Sağlıklı bir ilişkinin bitmesinin de saygılı bir şekilde olması gerekiyor. Bir ilişki uzmanı eşinizin boşanmak istediğini ama size açılamadığını gösteren önemli işareti paylaştı.

MİKRO İFADELERE DİKKAT

İlişki uzmanı Schilling, "mikro ifadelerin" bir çiftin ayrılacağının bir numaralı göstergesi olduğunu söyledi. Schilling, bir PARTNER'in içini çekmesi veya gözlerini devirmesinin boşanmayı düşündüklerinin bir işareti olabileceği konusunda uyardı.

ARAŞTIRMALARLA KANITLANDI

51 yaşındaki uzman, hareketlerin karşınızdaki kişinin size değer vermeyebileceğini ima ediyor ve daha geniş bir "aşağılama" barındırıyor, diye uyarıyor."Bütün araştırmalar bize boşanmanın en güçlü göstergesinin küçümseme olduğunu söylüyor. Bu davranışların birikmeye başladığını gördüğünüzde dikkat edin. Belki seninle alay ediyordur."

“Küçümseme mikro ifadelerle başlayabilir. Mini göz devirme veya oflama partnerinize 'Şu anda sana gerçekten değer vermiyorum' mesajı verir. Beni sinirlendiriyor ve sıkıyor olabilirsiniz. Bunu size sözsüz iletişim yoluyla gösteriyorum. Kin ve küskünlük, hor görmenin basamak taşlarıdır.”

