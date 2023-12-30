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Ahmet Hamdi Çamlı'dan gündem yaratan sözler: En son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk

30.12.2023 09:12 | Son Güncelleme:
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Dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'nde Suudi yetkililerin Atatürk tişörtü ve sözleriyle sahaya çıkmasını reddetmesinin ardından Türkiye ayağa kalkmıştı. Eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yaşananlarla ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu. Çamlı olayla ilgili, "'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk." dedi.

Ahmet Hamdi Çamlı'dan gündem yaratan sözler: En son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk

Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüyle ilgili, "'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk. Yine bir tantanadır gidiyor." ifadelerini kullandı.

Çamlı'nın tepki çeken paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali ertelenmişti. Suudi yetkililer, futbolcuların sahaya Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemişti. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetmiş, Türkiye'ye dönme kararı almıştı.


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