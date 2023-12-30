Ahmet Hamdi Çamlı'dan gündem yaratan sözler: En son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk

Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüyle ilgili, "'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk. Yine bir tantanadır gidiyor." ifadelerini kullandı.

Çamlı'nın tepki çeken paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa Finali ertelenmişti. Suudi yetkililer, futbolcuların sahaya Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemişti. Bunun üzerine iki takım da maça çıkmayı reddetmiş, Türkiye'ye dönme kararı almıştı.

"Yurtta sulh cihanda sulh" lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk...

Yine bir tantanadır gidiyor... — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) December 29, 2023







