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Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

Niğde'de 2017 yılında HSYK kararı ile FETÖ/PDY bağlantısı sebebiyle görevinden ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur, çöplükte kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, 'Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir' denildi.

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Niğde'de eski cumhuriyet savcısı, öldürülmüş halde çöplük alanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanında bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin Niğde Adliyesi'ndeki görevinden yaklaşık 2 yıl önce istifa eden eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur olduğunu tespit etti.

Yağmur'un cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği tahmin edilen cinayetin failini kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde Başsavcılığından yapılan açıklamada Konya ve Niğde'de cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Serhat Yağmur'un gece şüpheli A.A. tarafından merkez Sazlıca beldesinde silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli A.A'nın silahlıyla birlikte kısa sürede gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir cumhuriyet savcımız bu dosyanın soruşturmasıyla görevlendirilmiştir. Görevli cumhuriyet savcımız olayın haber alınmasından itibaren çok kısa süre içerisinde olay yerine gitmiş, olay yeri incelemesini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmektedir." (AA)

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklaması şu şekilde:

"3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında, Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan S.Y., şüpheli A.A. tarafından Niğde Merkez Sazlıca Beldesinde silahla vurularak öldürülmüştür. Şüpheli silahı ile birlikte yakalanmış ve derhal gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir Cumhuriyet Savcımız bu dosyanın soruşturması ile görevlendirilmiştir. Görevli Cumhuriyet Savcımızın olayın haber alınmasından itibaren çok kısa bir süre içerisinde olay yerine gitmiş, olay yeri inceleme işlemlerini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır.

Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir." (İHA)

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