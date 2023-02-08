Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan, Hatay'daki son durumu sesi titreyerek anlattı: Burada su yok elektrik yok benzin yok burada deprem yok savaş var!

'Burada elektrik yok su yok burada benzin yok mazot yok Hatay bitmiş durumda, insanlar göç etmeye çalışıyor...' Bu cümleler eski milli futbolcu Gökhan Zan'a ait! Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan Gökhan Zan, kuzenlerinin hayatını kaybettiğini cenazeleri susuzluktan yıkayamadıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 9 saat sonrasında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yoğun şekilde hissedildi. Maraş'ta ve çevre illerde binlerce bina yerle bir olurken, depremin yıkıcılığı en çok Hatay'da görüldü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte 2 binin üzerinde binanın yıkıldığını duyurdu. Depremin ilk günü açtığı canlı yayında gözyaşları içerisinde eski futbolcu Gökhan Zan'ın yardım istediği anlar Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Depremden sağ kurtulan Zan, kentte her şeyin yıkıldığını söylerken yardım çağrısında bulunmuştu.

Aradan 48 saatten fazla bir süre geçerken Gökhan Zan, katıldığı canlı yayında kentteki son durumu aktardı. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına bağlanan Zan, kentte durumun hala çok kötü olduğunu, yardımların henüz şehirdeki ilçelere ulaşamadığını söyledi.

"HATAY BİTMİŞ DURUMDA!"

Zan yaptığı açıklamada "Su yok, elektrik yok, benzin yok, mazot yok, Antakya - Hatay bitmiş durumda! İnsanlar göç etmeye çalışıyor. Burada bir deprem yok, burada bir savaş var!" dedi.

"CENAZELERİ SUSUZLUKTAN YIKAYAMIYORUZ"

Açıklamasının devamında Zan, yardım çağrısında bulunurken, "Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz lütfen daha iyi koordine olalım. Burada insanlar aç susuz, çadıra ihtiyaç var. Yalvarıyorum daha ne olabilir? Kuzenlerim hayatını kaybetti. Cenazelerimizi kendi imkanlarımızla defnediyoruz. Cenazeleri susuzluktan yıkayamıyoruz. Bugün beni durdurdu yaşlı bir teyze. Sadece battaniye ve su istiyorlar başka bir talepleri yok. Burada durum çok kötü..." diye konuştu.

"BURADA SU BİLE YOK"

Yardım çalışmalarında koordine eksikliğinin olduğunu belirten Zan, "Nasıl koordine oluyorlar hiçbir şey bilmiyorum! Burada su bile yok, basına çok eksik bilgiler veriliyor olabilir. Burası bitmiş durumda, devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Sözlerimi yanlış anlamasınlar bu durumda bile Hatay'ın sesi olmaya çalışıyorum. Bu sesin büyümesi lazım ve Hatay'a daha fazla yardım gelmesi lazım." dedi.