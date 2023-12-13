HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski kocasının üzerine tiner döküp bıçaklamıştı! Kadına mahkemeden indirimli hapis cezası

Eski kocasının üzerine tiner döküp bıçaklamıştı! Kadına mahkemeden indirimli hapis cezası

13.12.2023 19:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, eski kayınpederi H.A.’yı darp ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik A.'yı üzerine tiner döküp bıçaklayan ve tutuklu yargılanan Ülkü Akdemir 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski kocasının üzerine tiner döküp bıçaklamıştı! Kadına mahkemeden indirimli hapis cezası

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce Refik A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden boşandı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere 17 Mayıs'ta, Akdemir’in çocuklarıyla yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ve oğlu Ahmet Baran Yıldırım ile eski kayınpederi arasında arbede yaşandı. H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

eski-kocasinin-uzerine-tiner-dokup-bicaklayan-kadina-indirimli-135-yil-hapis-cezasi_1250_dhaphoto2

KIZI KORUMAYA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A., zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise evde geçirmeye başladı. Akdemir, ağustos ayında, kızını almaya gelen eski eşiyle çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, Refik A.’nın üzerine tiner döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Refik A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

'REFİK ÖLMEDİ Mİ' MESAJI

Savcılık soruşturması sonunda hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ülkü Akdemir, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs’ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik’in çalışanına, ‘Refik daha ölmedi mi?’ diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

eski-kocasinin-uzerine-tiner-dokup-bicaklayan-kadina-indirimli-135-yil-hapis-cezasi_1250_dhaphoto4

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Refik A. ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Ülkü Akdemir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, daha önceki savunmalarını tekrarlayan Akdemir'e, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 'Haksız tahrik' indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Akdemir'e ayrıca, 'hakaret' suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

eski-kocasinin-uzerine-tiner-dokup-bicaklayan-kadina-indirimli-135-yil-hapis-cezasi_1250_dhaphoto5

(DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'in talebinin ardından istifa etmişti! İbrahim Özkan yeniden İyi Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçildiMeral Akşener'in talebinin ardından istifa etmişti! İbrahim Özkan yeniden İyi Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçildi
Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Finansörün yeri belli oldu Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Finansörün yeri belli oldu
Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem olduSavcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
mahkeme Tiner
En Çok Okunan Haberler
2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50!

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Borsa düştü, Demirtaş'ın paylaşımı olay oldu

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

Acun, Burak Özçivit derken şimdi de Cüneyt Özdemir'e göz diktiler!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

Taciz ettiği kadının evine gitti, kadın kıyafeti giyip işkence gördü!

'Kaçırıldım' mesajı şoke etti! Neside her yerde aranıyor

'Kaçırıldım' mesajı şoke etti! Neside her yerde aranıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.