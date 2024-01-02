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  4. Eski sevgili dehşeti! Otomobildeki ağabey-kardeşe kurşun yağdırdı

Eski sevgili dehşeti! Otomobildeki ağabey-kardeşe kurşun yağdırdı

02.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da, Gözde İ. (26) ve ağabeyi Alperen İ. (28) otomobille seyir halindeyken, kadının eski erkek arkadaşının tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı. Yaralı halde otomobille hastaneye giden kardeşler, tedaviye alındı. Ağabey-kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Emirsultan Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Alperen İ. ile kız kardeşi Gözde İ.'nin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile, iddiaya göre genç kadının ismi öğrenilemeyen eski erkek arkadaşı tabancayla ateş açtı. Mermiler, Alperen İ. ile Gözde İ.'ye isabet etti.

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Ağır yaralanan Alperen İ. kullandığı otomobili yakındaki Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey-kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırının düzenlendiği yerde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı saldırı
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