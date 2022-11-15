Eski sevgili kabusu! Uçak kazasından kurtuldu ama... Akademisyenin hayatı altüst oldu

Akademisyen doktor öğretim üyesi Devrim Gün, 2019 yılında geçirdiği uçak kazasından sağ kurtuldu. 2 kişinin öldüğü feci kaza sonrası Gün, sigortadan 757 bin lira aldı. Kazandığı tazminatla hep istediği o arabayı alan akademisyenin hayatı hiç de istediği gibi gitmedi.

ERKEK ARKADAŞI, HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİ

İddiaya göre Gün, arabayı erkek arkadaşının üzerine yaptı ancak ayrılık sonrası her şey tersine döndü. Erkek arkadaşının, ayrılığı hazmedemediği için arabaya el koyduğunu söyleyen Gün, aracı geri isteyince ise şiddet gördüğünü ifade etti.



"ÇEKİCİYLE GELİP ALDI"

Yaşadığı kâbusu anlatan gün, "Maaşımda haciz olduğundan dolayı arabayı onun üzerine yaptım. Kendisi bu ayrılığı hazmedemediği için beni yalancılıkla, iftirayla suçladı. Ölüm, kanım canım paramla almış olduğum arabamı, çekiciyle gelip akşam üzeri kendi okulumun önünden alma cesaretini gösterdi. Benim canım yandı. Ben bu akıttığım gözyaşlarının her birinin ondan çıkmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi. Öte yandan gün, dava açtığını ve elinde darp raporu olduğunu da söyledi.



