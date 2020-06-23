Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Konu eski sevgiliye gelir de, hiç olmadık anda mesaj atan eski sevgiliden söz edilmez mi? Eski sevgilileri iki kategoride toplamak mümkün. Bunlardan ilki bizim terk ettiklerimiz, ikincisi ise bizi terk edenler. Bu iki grubun ortak bir özelliği var, o da sonradan bir yolunu bulup mesaj atmaları! Elbet bizi terk edenler değil heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemememize sebep olan. Asıl konumuz bizi terk edenler! Terk eden erkek mesaj atarsa konu derinleşir, kafalar karışır. Panik yok kızlar! Rahatlayın, ve o mesajı cevaplamadan önce hafızanızda ufak bir yolculuğa çıkın. Eski Sevgililer Neden Mesaj Atar? Eski sevgililerin neredeyse hep mesaj atmasına atar, bunu biliyoruz da asıl önemli olan neden mesaj attıkları. Hiçbir şey olmamış gibi gelen mesajın altında bir şey aramanız kadar doğal bir şey de yoktur! Olay yerine geri dönen katil gibi bıraktığı enkazı görmek için dönmüş olabilir. Sizin nasıl süründüğünüzü merak ediyor olabilir. Hatta size acıyor da olabilir. Hepsinin altında tek bir neden var; o da ego tatmini! Terk eden eski sevgili mesaj atar ki; bizde bıraktığı hasarı görsün, onsuz yapamayacağımızı hatırlatsın ve o kocaman egosunu tatmin etsin!

Eski Sevgili Mesaj Atarsa Ne Yapılmalı? “Eski sevgilim mesaj attı ne yapmalıyım?” dediğinizi duyar gibiyiz! Merak etmeyin, eski sevgiliye de hayır demenin elbet yolları var. Fakat gerçek ve gönülden bir hayır demek için kullanacağınız en güçlü silahınız size yaptığı haksızlıkları aklınıza getirmek olmalı. 1. Hemen cevap vermeyin Bu taktik hemen tahmin edilebilecek olsa da her zaman işe yarar. Mesaj gelir gelmez, hemen cevap vermeye kalkmayın! Başaramıyorsanız telefonunuzu saklayın, gerekirse herhangi bir yere fırlatın! Sizi neden terk ettiğini hatırlayın ve derin bir nefes alın. Sıradan biri mesaj atmış gibi davranın. Böylece duygularınızı kontrol etmeniz daha kolay olacaktır. 2. Açık ve net cevaplar verin Sizi terk eden biriyle evcilik oynamanın manası yok. Mesaj her ne olursa olsun, siz açık ve net cevaplar verin. Doğrudan ne istediğini sorun. Hiçbir şey olmamış gibi “iyim, sen nasılsın?” klişelerine hiç başlamayın. Olabildiğince mesafeli davranın. Eski defterleri açıp, konuşacak konu yaratmayın. Ama eskiyi de asla unutmadığınızı hissettirin. 3. İnanmayın Eski sevgililerin kullandığı mesaj taktikleri hep sabittir. “Rüyamda seni gördüm", Aslında böyle olmamalıydı” gibi cümlelere asla inanmayın. Bu cümlelerin hiçbiri samimi değil. Bu tuzağa düştüğünüz anda, eski sevgiliniz istediğini elde edecektir. O yüzden her daim şüpheyi elden bırakmayın!