Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Konu eski sevgiliye gelir de, hiç olmadık anda mesaj atan eski sevgiliden söz edilmez mi? Eski sevgilileri iki kategoride toplamak mümkün. Bunlardan ilki bizim terk ettiklerimiz, ikincisi ise bizi terk edenler. Bu iki grubun ortak bir özelliği var, o da sonradan bir yolunu bulup mesaj atmaları!
Elbet bizi terk edenler değil heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemememize sebep olan. Asıl konumuz bizi terk edenler! Terk eden erkek mesaj atarsa konu derinleşir, kafalar karışır. Panik yok kızlar! Rahatlayın, ve o mesajı cevaplamadan önce hafızanızda ufak bir yolculuğa çıkın.
Eski sevgililerin neredeyse hep mesaj atmasına atar, bunu biliyoruz da asıl önemli olan neden mesaj attıkları. Hiçbir şey olmamış gibi gelen mesajın altında bir şey aramanız kadar doğal bir şey de yoktur!
Olay yerine geri dönen katil gibi bıraktığı enkazı görmek için dönmüş olabilir. Sizin nasıl süründüğünüzü merak ediyor olabilir. Hatta size acıyor da olabilir. Hepsinin altında tek bir neden var; o da ego tatmini! Terk eden eski sevgili mesaj atar ki; bizde bıraktığı hasarı görsün, onsuz yapamayacağımızı hatırlatsın ve o kocaman egosunu tatmin etsin!
“Eski sevgilim mesaj attı ne yapmalıyım?” dediğinizi duyar gibiyiz! Merak etmeyin, eski sevgiliye de hayır demenin elbet yolları var. Fakat gerçek ve gönülden bir hayır demek için kullanacağınız en güçlü silahınız size yaptığı haksızlıkları aklınıza getirmek olmalı.
Bu taktik hemen tahmin edilebilecek olsa da her zaman işe yarar. Mesaj gelir gelmez, hemen cevap vermeye kalkmayın! Başaramıyorsanız telefonunuzu saklayın, gerekirse herhangi bir yere fırlatın! Sizi neden terk ettiğini hatırlayın ve derin bir nefes alın. Sıradan biri mesaj atmış gibi davranın. Böylece duygularınızı kontrol etmeniz daha kolay olacaktır.
Sizi terk eden biriyle evcilik oynamanın manası yok. Mesaj her ne olursa olsun, siz açık ve net cevaplar verin. Doğrudan ne istediğini sorun. Hiçbir şey olmamış gibi “iyim, sen nasılsın?” klişelerine hiç başlamayın. Olabildiğince mesafeli davranın. Eski defterleri açıp, konuşacak konu yaratmayın. Ama eskiyi de asla unutmadığınızı hissettirin.
Eski sevgililerin kullandığı mesaj taktikleri hep sabittir. “Rüyamda seni gördüm", Aslında böyle olmamalıydı” gibi cümlelere asla inanmayın. Bu cümlelerin hiçbiri samimi değil. Bu tuzağa düştüğünüz anda, eski sevgiliniz istediğini elde edecektir. O yüzden her daim şüpheyi elden bırakmayın!
Eski sevgiliniz konuyu uzatıp, sizin zaaflarınızın üzerine oynamaya çalışacaktır. O yüzden siz konuşmayı ne kadar çabuk bitirirseniz, etkisinden kurtulmanız da o kadar kolay olacaktır. Bu yüzden konuşmayı kısa tutun. Sürekli konuşmayı bitirecek cümleler kurun. Ne olursa olsun asla unutmayın. Kimsenin sizi defalarca üzmeye hakkı yok!
Eski sevgililerin genelde amacı, konuşmayı başlatıp, sizden mesaj almaktır. Şöyle düşünün: Gripsiniz ve tüm ilaçları kullanıp iyileştiniz. Sadece halsizliğiniz kaldı, dinlenmezseniz asla iyileşemeyeceksiniz. İlişkiler de tam olarak böyle! Biten bir ilişki üzerine konuşmaya devam ederseniz, hatta bunu eski sevgilinizle yaparsanız o ilişkinin izlerinden asla kurtulamazsanız. O yüzden ne olursa olsun eski sevgilinizden uzak durmaya çalışın.
İlişkinin yeniden başlayacağı umuduna asla kapılmayın. Size mesaj atmış olması her şeyin eskisi gibi olacağı anlamına gelmez. Hatta hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak demek yanlış olmaz. Kendinizi kaptırıp, umutlanmanız sizi sadece üzer. Bu ilişkinin bittiğini kabullenin ve ona göre adımlar atın.
Her ne olursa olsun, her aşamada aklınıza ve mantığınıza güvenin! Attığınız her adımı, yazdığınız her mesajı düşünerek yapın. Ayrıca konuşmanın her anında, anılarınızı, üzüntülerinizi, kavgalarınızı ve neden ayrıldığınızı unutmayın. Bu, karar vermenizde etkili olacaktır. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin!
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