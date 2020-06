Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

4. Olabildiğince kısa konuşun

Eski sevgiliniz konuyu uzatıp, sizin zaaflarınızın üzerine oynamaya çalışacaktır. O yüzden siz konuşmayı ne kadar çabuk bitirirseniz, etkisinden kurtulmanız da o kadar kolay olacaktır. Bu yüzden konuşmayı kısa tutun. Sürekli konuşmayı bitirecek cümleler kurun. Ne olursa olsun asla unutmayın. Kimsenin sizi defalarca üzmeye hakkı yok!

5. Konuşmayı devam ettirmeyin

Eski sevgililerin genelde amacı, konuşmayı başlatıp, sizden mesaj almaktır. Şöyle düşünün: Gripsiniz ve tüm ilaçları kullanıp iyileştiniz. Sadece halsizliğiniz kaldı, dinlenmezseniz asla iyileşemeyeceksiniz. İlişkiler de tam olarak böyle! Biten bir ilişki üzerine konuşmaya devam ederseniz, hatta bunu eski sevgilinizle yaparsanız o ilişkinin izlerinden asla kurtulamazsanız. O yüzden ne olursa olsun eski sevgilinizden uzak durmaya çalışın.

6. Umutlanmayın

İlişkinin yeniden başlayacağı umuduna asla kapılmayın. Size mesaj atmış olması her şeyin eskisi gibi olacağı anlamına gelmez. Hatta hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak demek yanlış olmaz. Kendinizi kaptırıp, umutlanmanız sizi sadece üzer. Bu ilişkinin bittiğini kabullenin ve ona göre adımlar atın.

Her ne olursa olsun, her aşamada aklınıza ve mantığınıza güvenin! Attığınız her adımı, yazdığınız her mesajı düşünerek yapın. Ayrıca konuşmanın her anında, anılarınızı, üzüntülerinizi, kavgalarınızı ve neden ayrıldığınızı unutmayın. Bu, karar vermenizde etkili olacaktır. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin!