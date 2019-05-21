Eskişehir'de 4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Olay, geçen yıl 5 Nisan'da ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan Bayar tutuklandı, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık bir yıl süren incelemelerin ardından soruşturma dosyasını tamamlayıp, hazırladığı iddianameyi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamenin bir numaralı sanığı Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, katil zanlısı Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2017 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ 32 klasörlük dosya ve 16 sayfalık iddianamede Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin 2008 yılında evlendikleri, iş ve eğitim hayatlarına birlikte devam ettikleri belirtildi. 2017 yılında Saadet Aylin Y.’nin ‘şiddetli geçimsizlik’ sebebiyle boşanma davası açtığı, ancak kararı kesinleştirmemesi üzerine nüfus kayıtlarına işlenmediği, yaşanan olayın ardından Saadet Aylin Y.'nin 17 Mayıs 2018 tarihinde kararı kesinleştirerek boşanmayı onayladığı anlatıldı.

İddianamede, öldürülen akademisyenlerden Yasir Armağan’ın 23 Mart 2018’de Eğitim Fakültesi giriş kat öğretim üyeleri odalarının bulunduğu koridorda Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin saldırısına maruz kaldığı belirtilerek, aynı gün Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdiği anlatıldı. İddianamede, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bölüm sekterinin Bayar ve Y. hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında tebliğ evrakı hazırlandığını telefonla bildirdi. Ardından Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y. eğitim fakültesine gelerek zarfı aldı ve fakülteden ayrıldı. Volkan Bayar 05 Nisan 2018 saat 14.28'te Aylin Y.’nin azmettirmesi neticesinde herhangi bir terör veya suç örgütünün yönlendirmesi olmaksızın, kendi iradesi ile planlı bir şekilde öldürmek amacıyla park halinde bulunan aranın içerisinde bulundurma ruhsatlı tabancasını aldığı ve siyah poşet içerisinde yanında taşıyarak Eğitim Fakültesi binasına giriş yaptığı, bina içerisine giren Bayar’ın yanında taşıdığı tabancası ile binanın üçüncü katına çıkarak önce tuvalete gittiği, burada poşetten çıkardığı tabancasını atışa hazır hale getirerek planlı bir şekilde hazırlık yaptığı anlaşılmıştır" denildi.

YASİR ARMAĞAN’A 12 KURŞUN İSABET ETMİŞ İddianamede olay günü Yasir Armağan’ın katil zanlısı Volkan Bayar tarafından 12 kurşun sıkılarak öldürüldüğü belirtilerek şöyle devam edildi: "Volkan Bayar'ın sonrasında 3'üncü katta bulunan Yasir Armağan’ın bulunduğu 332 nolu odaya girdiği ve burada Armağan’ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği, 12 adet merminin Yasir Armağan’a isabet ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin sonrasında, birinci kata inerek fakülte dekanı odasına girdiği burada Mehmet Fatih Özmutlu ile karşılaşarak ‘Cemil nerede?’ diye sorduğu, Özmutlu’nun ‘hoca burada yok’ demesi üzerine hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Volkan Bayar’ın daha sonra Mikail Yalçın’ın aynı katta bulunan odasına girerek kapının arkasında bulunan Yalçın’ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 3 merminin isabet ettiği anlaşıldı. Sonrasında binanın zemin katına inerek Serdar Çağlak’ın bulunduğu odaya girdiği ve Çağlak’ı hedef alarak öldürmek amacıyla 1 adet merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından fakülte hizmet binasından elinde bulunan tabanca ile çıkış yaptığı, rektörlük binasına doğru sakin bir şekilde yürüdüğü, burada güvenlik görevlileri tarafından durdurulmak istendiği, ancak Volkan Bayar’ın yürümeye devam ederek 14.40'ta polis ekiplerini görmesi üzerine tabancayı yere bırakarak teslim olduğu anlaşılmıştır."

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KAYDETMİŞ Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nca yapılan dijital incelemelerde, katil zanlısı Volkan Bayar’ın kendi kullandığı telefonda görüşmeleri kaydettiği belirlendi. Bayar’ın polise teslim olmadan önce eski eşi Saadet Aylin Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği ortaya çıktı. 'EVRAKI GÖRÜNCE DELLENDİM, VURDUM' Katil zanlısı Volkan Bayar idari soruşturma evrakını gördükten sonra cinayetleri işlediğini eski eşi Saadet Aylin Y.’ye telefonda anlatarak, "Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. Ben tanımıyorum, bu şerefsizi de tamam mı? Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit, tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha" dediği belirtildi. İddianamede ikili arasındaki görüşme kayıtları şöyle yer aldı:

Volkan Bayar: Rahatla şimdi Saadet Aylin Y. : Neredesin, neredesin? Volkan Bayar: Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla Saadet Aylin Y.: Neredesin, neredesin? Volkan Bayar: Ben güvendeyim. Şimdi merak etme, polis çağırın kardeşim Saadet Aylin Y.: Neredesin, çağırdılar. Ben şimdi yanına geleceğim Volkan Bayar: Ben güvendeyim. Polis geliyor, polis bekliyorum ben Saadet Aylin Y.: Neredesin? Volkan Bayar: Evine git. Allah belanı versin senin, evine git. Katil ettin beni Saadet Aylin Y.: Neredesin? Sen ne yaptın ya. Sen ne yaPtın, Allah’ını seversen. Gel buraya, seni göreceğim seni. Neredesin, ne oldu? Volkan Bayar: Allah belanı versin. Polis bekliyorum, anlamıyor musun sen? Ben okulun dışına doğru yürüyorum Saadet Aylin Y.: Neredesin? Gel, beni de al Volkan Bayar: Taksi tut geri zekalı, taksi tut git beyinsiz. Allah belanı versin evine git. Evine polis gelecek şimdi Saadet Aylin Y.: Gidemem, o da gelecek şimdi ben nasıl gideyim Volkan Bayar: Kim gelecek lan? Saadet Aylin Y.: Beni de alırlar Volkan Bayar: Seni niye alacaklar geri zekalı, mal mal konuşma. Seni kimse alamaz. Allah belanı versin

Saadet Aylin Y.: Senin Allah belanı versin. Getir, getir ondan bir tane de kendimize sıkalım. Gel neredeysen hadi gel Volkan Bayar: Evine git. Beni katil ettin Volkan Bayar: Hadi sen defol git Saadet Aylin Y.: Ya ne olacak şimdi? Volkan Bayar: Ya defol git. Ömür boyu hapis yatacağım, ne yapacağım? Senin gibi o… yüzünden katil oldum, hadi defol git. Volkan Bayar: Ben polislerin elindeyim şimdi, teslim oldum Saadet Aylin Y.: Ben de polislerin elindeyim Volkan Bayar: Tamam. Seni niye alıyorlar? Saadet Aylin Y.: Ben kendim geleceğim senin yanına gelmek için Volkan Bayar: Ha, tamam. Sen salak salak konuşup durma tamam mı? Saadet Aylin Y.: Ne diyeceğim? Volkan Bayar: Salak salak konuşup durma. Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit. Tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha. Sana da bundan sonra bir şey yaparlarsa analarını s.. Saadet Aylin Y.: Ya bi git Volkan Bayar: Kapatıyorum hadi Saadet Aylin Y.: Hayır kapatma Volkan Bayar: Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. Ben tanımıyorum bu şerefsizi de tamam mı?

Saadet Aylin Y.: Tamam, tamam. Ben senin yanına geliyorum Volkan Bayar: Benimle ilişkini, irtibatını kes tamam mı? Saadet Aylin Y.: Tamam, ben senin yanına geleceğim Volkan Bayar: Tamam görüşürüz" ÖFKE PATLAMASI YAŞAMIŞ Volkan Bayar’ın savcılık ifadesinde ise soruşturma nedeniyle evrakı aldıktan sonra öfke patlaması yaşadığını söyledi. Bayar ifadesinde, "5 Nisan günü enstitü birimleri sekteri aradı, ben de Aylin’e haber verdim. Birlikte buluşarak enstitü binasına çıktık. Burada kapalı zarları aldıktan sonra açtık, Yasir Armağan’ın yaklaşık 2 ya da 3 hafta önce aramızda yaşanan küfürlü tartışma sebebi ile şikayet ettiğini anladık. Sonrasında öfke patlaması yaşayıp koştum ve araçta bulunan silahı aldım. Yasir Armağan'ın 3’üncü kattaki odasına çıktım. Odada Yasir’i görünce üzerine tabanca ile birkaç ateş ettim. ‘Geber şerefsiz’ dedim. Sonrasında bana haksızlık yaptığı düşündüğüm diğer kişileri de öldürmek amacıyla şarjörü değiştirdim. Hızlı bir şekilde dekan odasına gittim. Fatih Özmutlu’yu gördüm ve ‘Cemil nerede?’ diye sordum. Kendisi de ‘hoca burada yok’ demesi üzerine yalan söylediğini düşünerek iki el öldürmek amacıyla ateş ettim. Sonrasında Mikail Yalçın’ı öldürmek amacıyla odasına girdim. Silahı doğrultarak kapanın arkasında Yalçın’a 2 el ateş ettim. Daha sonra zemin kata inerek Serdar Çağlak’ın odasına girip göğsüne 2 el ateş ettim. Tasarlayarak etmedim, tamamen idari soruşturmada Yasin’in benden şikayetçi olması üzerine onu öldürme kastıyla eyleme başladım. Ancak daha sonra hayatımın bittiğini düşünerek husumetli olduğum kişileri de öldürme kastıyla devam etme kararı aldım" dedi.