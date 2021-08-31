HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktı

Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktı

31.08.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da birinci kattaki dairenin duvarından akan sarı sudan şüphelenen esnaf, 3 gündür haber alamadıkları komşuları Kaffar Kamsız'ın (73) hayatından endişe etti. Merdivenle çıkılan balkondaki demir korkuluk kesilip eve girilince, Kaffar Kamsız'ın öldüğü ortaya çıktı.

Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktı

Olay saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartman altındaki oto lastikçi esnafı, üst katın duvarından iş yerinin önüne sarı sıvı aktığını görünce, apartmanda oturanlara sordu.

Üst katlarda yumurta kırıldığını düşünen komşular, sıvının birinci kattaki duvarın çatlak duvarından geldiğini görünce, 3 gündür göremedikleri komşuları Kaffar Kamsız'ın hayatından endişe etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi, merdivenle çıkarak, Kamsız'ın dairesinin penceresinden içeri baktı.

Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldıAntalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç, polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri verdi ve dairenin dış kapısını açtı. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, salon kısmında yüz üstü yatan Kaffar Kamsız'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ÇEVRESİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Almanya'dan emekli olduğu ve 5 yıldır yalnız başına yaşadığı belirtilen Kaffar Kamsız'ın, çevresi tarafından çok sevildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kamsız'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, Kaffar Kamsız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Antalya'da şüpheli ölüm! Anne ve kızı evde ölü bulunduAntalya'da şüpheli ölüm! Anne ve kızı evde ölü bulundu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
Bakan Koca: Bu haber akşamı beklemezBakan Koca: Bu haber akşamı beklemez
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

İdam mı ettiler? Görüntüler olay oldu

İdam mı ettiler? Görüntüler olay oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.