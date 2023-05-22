KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! "O kadar çirkindim ki..."

Estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! "O kadar çirkindim ki..."

22.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikle ufak değişimler yapılabildiği gibi tüm görüntüyü değiştirmek de mümkün olabiliyor. Sosyal medyayla birlikte artan güzellik standartları nedeniyle estetiğe olan talep giderek artıyor. Estetikle tüm görünümünü değiştirdiğini paylaşan Mia Dio, yayınladığı videoda eski haliyle yeni halini karşılaştırdı.

Estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! "O kadar çirkindim ki..."

Mia Dioi, binlerce kişinin izlediği YouTube videosunda eski halini göstererek yaptırdığı estetikleri anlattı. Mia, "çirkin" olduğunu iddia ettiği için yeni bir yüze 30.000 dolardan fazla para harcadığını itiraf etti. Nefret edenleri daha az umursayamayacağını söyleyerek başladığı videoda “Beni yargılayanlar gerçekten umurumda değil. Çünkü bu videodan yola çıkarak, açıkçası en kötü yargıcım benim. Beni bu hayatta benim kendimi yargıladığımdan daha fazla yargılayamazsın." dedi.

İLK OLARAK DUDAK DOLGUSU YAPTIRMAKLA BAŞLADI

Ekran görüntüsü 2023-05-22 155129

YouTuber, aslında genç yaşta güzellik işlemlerine başladığını ve 16 yaşında yaptığı ilk şeyin dudak dolgusu olduğunu, bunu yapmak için sahte bir kimlik kullanması gerektiğini paylaştı. İlk dolgusunu yaptırdıktan sonra, dudak dolgusuna "bağımlısı" olduğunu ve "Bratz bebeği gibi görünmek" isteyerek daha fazlası için geri dönmeye devam ettiğini iddia ediyor.

DUDAKLARINI HAREKET ETTİREMİYORDU

Dolgu yaptırmaya başladığı sırada mevcut en ucuz seçeneği tercih ettiğini, bu nedenle dudaklarının topaklı olduğunu, hareket etmediğini ve yüzü için "çok büyük" olduğunu itiraf etti.

Ekran görüntüsü 2023-05-22 155035

19 yaşındayken dolgusunun bir kısmını eritti ve şimdiki dudaklarına kavuştu. Dolguyu rastgele noktalarda erittikten sonra, yaklaşık bir buçuk yıldır makyajla bile görünmesini sağladığı için dudaklarını eşitlemek zorunda kaldı.

BURUN ESTETİĞİ İÇİN PARA BİRİKTİRDİ

Ekran görüntüsü 2023-05-22 154946

Dio, lise mezuniyetinden sonra burnunu yaptırmak için para biriktirdi ve bu ona 5.000 dolara mal oldu. Burun estetiği hakkında "Sonuç, doğal burnuma çok benziyor, sadece biraz daha köşeli, bu da temelde yüzümü yukarı kaldırdı" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-05-22 155138

Dio, çok etkileyici bir yüzü olduğunu ve kamera karşısında her zaman surat yaptığını iddia ediyor ve alnında birkaç çizgi olduğunu fark etmeye başladı, bu yüzden alnını pürüzsüzleştirmek için Botoks yaptırdı ve bunun aynı zamanda kaşlarını da kaldırdığını fark etti. Ayrıca, cildinizin altına iplik geçirip deriyi yukarı çekerek "at kuyruğu gibi yüz germe" yaptıkları "tilki göz kaldırma" yöntemini denemeye başladı.

Ekran görüntüsü 2023-05-22 155043

"Denemek gerçekten eğlenceli olsa da, sonuçlar hiç de uzun sürmüyor. Sonuçları en fazla üç ay boyunca göreceksiniz,” diye açıkladı Dio. "Görünüşe göre, bunu yapmaya devam edersen, derinin altındaki deri o kadar yaralanıyor ki belki de öyle kalacak."

Ekran görüntüsü 2023-05-22 155150

Dio, artık kendini kesinlikle daha güvenli bulsa da, bunun düşük özgüven için bir yara bandı olması gerekmediğini vurguladı. “Kozmetik prosedürlerin veya plastik cerrahinin özgüven sorunları için tek boyutlu bir düzeltme anlamına gelmediğini not etmenin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek malzemeyle karıncalardan kurtulmanın kesin yoluTek malzemeyle karıncalardan kurtulmanın kesin yolu
Zarafet uzmanı anında kalitesiz gösteren 3 görünümü açıkladıZarafet uzmanı anında kalitesiz gösteren 3 görünümü açıkladı
Resimdeki atı sadece yüksek IQ'lu insanlar görebiliyorResimdeki atı sadece yüksek IQ'lu insanlar görebiliyor
Anahtar Kelimeler:
youtube para burun estetigi çirkin dudak dolgusu estetik güzel güzellik kadın eo

En Çok Okunan Haberler

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu

Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu

Gördüğünüz ilk hayvan karakter özelliklerinizi belirliyor

Gördüğünüz ilk hayvan karakter özelliklerinizi belirliyor

Derz arası kirlerini bembeyaz yapan doğal karışım

Derz arası kirlerini bembeyaz yapan doğal karışım

Botoks etkili kırışıklık karşıtı bakım sırrını paylaştı

Botoks etkili kırışıklık karşıtı bakım sırrını paylaştı

Dökülen saçlarını yeniden çıkartarak 20 yıl gençleşti

Dökülen saçlarını yeniden çıkartarak 20 yıl gençleşti

İlginizi Çekebilir

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.