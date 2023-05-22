Estetiğin gücüyle bambaşka biri oldu! "O kadar çirkindim ki..."

Mia Dioi, binlerce kişinin izlediği YouTube videosunda eski halini göstererek yaptırdığı estetikleri anlattı. Mia, "çirkin" olduğunu iddia ettiği için yeni bir yüze 30.000 dolardan fazla para harcadığını itiraf etti. Nefret edenleri daha az umursayamayacağını söyleyerek başladığı videoda “Beni yargılayanlar gerçekten umurumda değil. Çünkü bu videodan yola çıkarak, açıkçası en kötü yargıcım benim. Beni bu hayatta benim kendimi yargıladığımdan daha fazla yargılayamazsın." dedi.

İLK OLARAK DUDAK DOLGUSU YAPTIRMAKLA BAŞLADI

YouTuber, aslında genç yaşta güzellik işlemlerine başladığını ve 16 yaşında yaptığı ilk şeyin dudak dolgusu olduğunu, bunu yapmak için sahte bir kimlik kullanması gerektiğini paylaştı. İlk dolgusunu yaptırdıktan sonra, dudak dolgusuna "bağımlısı" olduğunu ve "Bratz bebeği gibi görünmek" isteyerek daha fazlası için geri dönmeye devam ettiğini iddia ediyor.

DUDAKLARINI HAREKET ETTİREMİYORDU

Dolgu yaptırmaya başladığı sırada mevcut en ucuz seçeneği tercih ettiğini, bu nedenle dudaklarının topaklı olduğunu, hareket etmediğini ve yüzü için "çok büyük" olduğunu itiraf etti.

19 yaşındayken dolgusunun bir kısmını eritti ve şimdiki dudaklarına kavuştu. Dolguyu rastgele noktalarda erittikten sonra, yaklaşık bir buçuk yıldır makyajla bile görünmesini sağladığı için dudaklarını eşitlemek zorunda kaldı.

BURUN ESTETİĞİ İÇİN PARA BİRİKTİRDİ

Dio, lise mezuniyetinden sonra burnunu yaptırmak için para biriktirdi ve bu ona 5.000 dolara mal oldu. Burun estetiği hakkında "Sonuç, doğal burnuma çok benziyor, sadece biraz daha köşeli, bu da temelde yüzümü yukarı kaldırdı" dedi.

Dio, çok etkileyici bir yüzü olduğunu ve kamera karşısında her zaman surat yaptığını iddia ediyor ve alnında birkaç çizgi olduğunu fark etmeye başladı, bu yüzden alnını pürüzsüzleştirmek için Botoks yaptırdı ve bunun aynı zamanda kaşlarını da kaldırdığını fark etti. Ayrıca, cildinizin altına iplik geçirip deriyi yukarı çekerek "at kuyruğu gibi yüz germe" yaptıkları "tilki göz kaldırma" yöntemini denemeye başladı.

"Denemek gerçekten eğlenceli olsa da, sonuçlar hiç de uzun sürmüyor. Sonuçları en fazla üç ay boyunca göreceksiniz,” diye açıkladı Dio. "Görünüşe göre, bunu yapmaya devam edersen, derinin altındaki deri o kadar yaralanıyor ki belki de öyle kalacak."

Dio, artık kendini kesinlikle daha güvenli bulsa da, bunun düşük özgüven için bir yara bandı olması gerekmediğini vurguladı. “Kozmetik prosedürlerin veya plastik cerrahinin özgüven sorunları için tek boyutlu bir düzeltme anlamına gelmediğini not etmenin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

