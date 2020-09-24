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Et benlerini patır patır döken en doğal çözümler

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Et benleri genelde zararsızdır ancak birçok insan benlerin yarattığı görüntüden rahatsız olur. Genetik faktörler veya güneş ışınları sonrası meydana gelen et benlerinden kurtulmanın yolunu arıyorsanız bu doğal çözümlerden faydalanabilirsiniz.

Et benlerini patır patır döken en doğal çözümler

Et benleri kimi insanlar için estetik açıdan sorun yaratan bir cilt problemidir. Vücut derisinin ince olduğu yerlerde çıkan et benleri, melanin pigmentinin aşırı salgılanması sonucu yağlı bir şişkinlikle ortaya çıkar. Siz de et benlerinden kurtulmak istiyorsanız cerrahi müdahaleye gerek kalmadan doğal yöntemlerle sorunu çözebilirsiniz.

SOĞAN SUYU - DENİZ TUZU

Soğanın kabuğunu soyun, minik minik doğrayın. Kasenin içine koyduğunuz soğanın üzerine bir yemek kaşığı deniz tuzu serpiştirin. Karışımı bir gün oda sıcaklığında bekletin. Ertesi gün pamuğu bu karışımın suyuna batırın ve et beninin üzerine bandaj yardımıyla sabitleyin. Bir gün boyunca bekletin. Bir hafta boyunca her gün uygulayın.

KEKİK YAĞI

Ciltteki yara ve leke izlerini yok etme konusunda etkili olan kekik yağı, et benleri için de oldukça etkilidir. İlk olarak yarım çay kaşığı kekik yağını yarım çay kaşığı su ile seyreltin. Karışımı pamuk yardımıyla et beni üzerine sürün ve 20 dakika bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Karışımı haftada 2 defa uygulayın.

ELMA SİRKESİ

Cildin pH dengesini koruyan elma sirkesi, hidroksi doğal asitler bakımından zengindir. İçerdiği doğal asitler sayesinde ciltteki siğil ve et benlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Pamuğu elma sirkesine batırın ve et beni üzerine sabitleyin. Bir gece boyunca bekletin. Sabahı bölgeyi ılık suyla durulayın. Her gece bu işlemi uygulayın.


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