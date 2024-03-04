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  4. Düzce'de gizemli olay: Sadece kemikleri bulundu! Olay yerine çağrılan polisler de durumu yetkililere iletti

Düzce'de gizemli olay: Sadece kemikleri bulundu! Olay yerine çağrılan polisler de durumu yetkililere iletti

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
04.03.2024 13:38
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Düzce'de bir sanayi sitesindeki bir çöp konteynerinde karşılaşılan manzara bir yandan şaşkına çevirirken tedirgin de etti. Çöp konteynerini görenler doğruca polise haber verdi. Konteyneri gören polislerse durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tespiti üzerine harekete geçildi.

Düzce'de gizemli olay: Sadece kemikleri bulundu! Olay yerine çağrılan polisler de durumu yetkililere iletti

Düzce’de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis, kemikleri koyanların tespiti için çalışma başlattı.

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ETLERİNDEN SIYRILMIŞ KEMİKLER BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.

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KEMİKLERİ KİM ATTI?

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi. Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. (DHA)

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kemik At
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