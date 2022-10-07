Ev aletlerini bu şekilde kullandıkları için para ödenecek! Elektrik faturasını yarıya indirir

Ev aletlerinin kullanım saatlerinin fatura için ne kadar önemli olduğu biliniyor. Uzmanlar ev aletlerinin yoğun olmayan saatlerde kullanılması gerektiğini açıklıyor. İngiltere'de sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin kış aylarında da devam edeceği belirtiliyor. Yaşanan elektrik kesintilerini önlemek için cihazlarını belirli saatlerde kullanan kişilere ödeme yapılacağı belirtildi. Bu durum insanlara yoğun olmayan saatlerde çamaşır makinelerini takmaları veya elektrikli arabalarını şarj etmeleri için ödeme yapılabileceği anlamına geliyor.

MÜŞTERİLER PARAYI ALABİLMEK İÇİN CİHAZLARI YOĞUN SAATLERDE KULLANMAYACAK

National Grid, İngilizlerin bu kış üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya olduğu belirterek uyarılarda bulundu. Enerji krizi devam ederse, ülke için yeterli enerji gücü olmayabilir. İnsanlar, faturalarında kendilerine para kazandıracak bir program için elektrik tedarikçilerine kaydolmaya teşvik ediliyor. Parayı almak için, müşterilerin elektrik kesintilerini önlemeye yardımcı olmasını sağlayarak güç kullanımlarını yüksek talep zamanlarından uzaklaştırmaları bekleniyor.

KESİNTİ OLMASA BİLE İNSANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bu, bulaşık makinesini veya çamaşır makinesini gece saatlerinde çalıştırmak veya yoğun olmayan zamanlarda elektrikli bir aracı şarj etmek anlamına gelebilir.

"Talep esnekliği hizmeti" Kasım'dan Mart'a kadar sürecek. Bu hizmet elektrik kesintilerinin önlenmesine yardımcı olmak için tanıtılıyor. Plan, bu kış kesinti olmasa bile, insanların ödüllendirilmesini sağlamak için 12 kez çalışacak.

PARA BİRİKTİRMEK İÇİN AKILLI BİR YOL

Ulusal Şebeke Elektrik Sistemi Operatörü'nün kurumsal ilişkiler direktörü Jake Rigg şunları söyledi: "Talep esnekliği hizmeti, türünün ilk örneği. Evlerde ve işyerlerinde kayıtlı tüketiciler için para biriktirmek ve İngiltere'yi geri almak için akıllı bir yol. Çamaşır makinenizi veya diğer elektrikli aletlerinizi akşamın erken saatlerinde değil de gece çalıştırırsanız, paranızı geri alabilirsiniz. Ancak plan, bazı hayır kurumlarının evlerini gece boyunca cihazlarını kullanırken yangın riski konusunda uyarmasına neden oldu.

GECE ÇALIŞTIRMANIN YANGIN RİSKİ OLABİLİR

Elektrik Güvenliği First'ün teknik direktörü Martyn Allen şunları söyledi: "Ev halkı, finansal açıdan zorlu bir dönemde tüm seçeneklerini anlaşılır bir şekilde değerlendirecek, ancak geceleri cihazları kullanmayı düşünen herkesin, yangın riskini azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yapması çok önemlidir. "Cihazlarınızın geri çağırmaya tabi olmadığından, kabloların hasar görmediğinden ve tiftik oluşumunu azaltmak için filtrelerin düzenli olarak boşaltıldığından emin olun. Son olarak, evinizin her katında çalışan bir duman alarmınız olduğundan emin olun, hayatınızı kurtarabilir."

MAKİNELERİN DOĞRU SAATLERDE KULLANIMI İLE 100 STERLİN TASARRUF SAĞLANABİLİR

Haber, Octopus Energy'nin yoğun saatlerde kullanımlarını azalttıkları için 1,4 milyon müşteriyi ödüllendiren bir planı denemesinden sadece aylar sonra geldi. Evler, sabah 9-11 ve akşam 4.30-6.30 olmak üzere belirli saatler arasında enerji kullanımlarını belirli bir oranda azaltmak zorunda kaldı . Deneme, ülkenin elektrik şebekelerinde arz ve talebin nasıl daha iyi dengelenebileceğini görmek için Şubat ayında haftanın en yoğun zamanlarında denendi. Ve bugün Ovo Energy , müşterilerinin enerji kullanımlarını yoğun olmayan zamanlara kaydırarak 100 sterline kadar geri alabileceklerini duyurdu.

BAŞARILDIĞI HER AY 20 STERLİN ÖDENECEK

Şirket, ortalama tüketimlerini 16:00 ile 17:00 saatleri arasında %12,5'in altına indirecek katılımcılar arıyor. Ovo, ortalama bir hane için bunun haftada üç çamaşır yıkamanın yoğun zamandan günün daha yeşil bir saatine taşınmasına eşdeğer olabileceğini söyledi. Enerji tedarikçisi, bunun başarıldığı her ay ortalama müşteriye 20 sterlin ödeyecektir.

MAKİNELERİ EKONOMİ MODUNDA ÇALIŞTIRMAK FATURAYI GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE DÜŞÜRÜR

Birçok tedarikçi, gece boyunca gündüze göre daha ucuz fiyatlara sahip olan Economy 7 tarifelerini şimdiden sunuyor. Bir adam akıllıca bir numara kullanarak elektrik faturasında fark yaratabileceğini çoktan kanıtladı. Elektrikli otomobil sahibi, elektriği Ulusal Şebekeye geri satarak elektrik faturasını nasıl neredeyse sıfıra indirdiğini paylaştı. Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve çamaşır kurutma makineleri gibi cihazları ekonomi modunda çalıştırmak, faturalarınızı yılda 100 sterline kadar düşürmenize yardımcı olur. Haneler, kazan akış sıcaklıklarını azaltarak yılda 100 sterline kadar tasarruf edebilir.



