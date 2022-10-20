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'Ev arkadaşı aranıyor' ilanlarında artış! Vatandaşlar için dikkat çeken uyarı: Evinizden olabilirsiniz

20.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kira fiyatları sonrasında masraflarını azaltmak isteyenler, ev arkadaşı arayışına girdi. Online platformlarda evi ya da odayı paylaşmak isteyen vatandaşların sayısında artış yaşanıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının evi tahliye sebebi olduğunu belirtti.

'Ev arkadaşı aranıyor' ilanlarında artış! Vatandaşlar için dikkat çeken uyarı: Evinizden olabilirsiniz

Türkiye genelinde artan kira fiyatlarından sonra vatandaşlar, online platformlarda ev arkadaşı aramaya başladı. Odasını ya da evini başkalarıyla paylaşmak isteyen vatandaşların sayısında artış yaşanırken, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Gündüz kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının evi tahliye sebebi olduğunu belirtti.

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EVİNİ PAYLAŞMAK İSTEYENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Son zamanlarda artan kira fiyatları sonrasında masrafını azaltmak isteyenlerin odasını ya da evini başkalarıyla paylaşmayı tercihinde artış yaşandı. Çoğunlukla üniversite öğrencileri ile yalnız yaşayanların ev giderini paylaşmak amacıyla tercih ettiği 'ev arkadaşlığı' uygulamasındaki artış, online emlak platformlarında yer alan ilanlarda dikkat çekiyor.

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Platform üyeleri çoğunlukla 'Kiralık Ev' başlığı altındaki ilanların açıklama kısmında evi ya da odayı paylaşma isteğinden bahsederken, bazı ilanlardaki; 'Ev arkadaşı aranıyor', 'Kız öğrenci ev arkadaşı aranıyor', 'Öğrenci evine arkadaş aranıyor', yazıları dikkati çekti.

DİKKAT ÇEKEN UYARI: EVİNİZDEN OLABİLİRSİNİZ

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının evi tahliye sebebi olduğunu belirtti. Kiracılar ve ev sahiplerinin uyması gereken kurallardan bahseden Gündüz, "Ev sahipleri evini birden fazla kişiye, öğrencilere kiraya verecekse apartmandan izin almalı ve apartman yönetiminin karar defterinde belirtilmeli. Ev sahipleri belediye, maliye ve polis merkezine bilgi vermek zorundasınız. Ev kiralayan öğrenciler ev arkadaşı alacağında, odayı paylaştığında ev sahibine bildirimde bulunmak zorunda. Bu durum sözleşmede belirtilmiyorsa, ev sahibine bilgi verilmediyse itiraz halinde evden tahliyesi gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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