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Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

28.12.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde ya da iş yerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yazıcı mı arıyorsunuz? Birçok modeli ve özelliği bulunan yazıcılar, pek çok farklı iş için tercih ediliyor. Fakat birçok model arasından hangi yazıcıyı seçeceğinize bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok, sizin için 2022'nin en iyi yazıcılarının yer aldığı harika bir liste hazırladık. Gelin, birbirinden kaliteli yazıcıları beraber inceleyelim.

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

İçindekiler

  • 1. Kullanımı oldukça kolay: HP Deskjet 2721 All in One Yazıcı
  • 2. Çok fonksiyonlu yazıcı arayanlara: Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
  • 3. Uzun ömürlü yazıcı arayanlar için: Pantum P2500W Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı
  • 4. Ofis için portatif boy yazıcı arayanlara: Xerox Phaser 3020 Lazer Yazıcı
  • 5. Düşük maliyetli, yüksek kaliteli baskılar için: HP Smart Tank 515 Çok Fonksiyonlu AIO Renkli Tanklı Wi-Fi Yazıcı
  • 6. Hem kaliteli hem hızlı çıktılar için: Epson Ecotank L3210 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
  • 7. Tam bir fiyat performans ürünü: Canon E4240 Renkli Inkjet Yazıcı
  • 8. En iyi renkli baskılar için: Canon PIXMA G2411 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı
  • 9. "Fazla sayıda çıktı alabilsin." diyenler için: HP Laser 107w Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı
  • 10. Büyük boy baskılar için: HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Yazıcılar, evrak işlerinden ödev hazırlamaya kadar pek çok iş için kullanılıyor. Hâl böyle olunca markalar her ihtiyaca cevap veren birçok model üretiyor. Tabii bu durum, hangi yazıcıyı alacağınıza karar vermekte zorlanmanıza neden olabilir. Hem bütçenize uyacak hem ihtiyaçlarınıza cevap verecek modelleri listeledik. İncelemeye ne dersiniz?

1. Kullanımı oldukça kolay: HP Deskjet 2721 All in One Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Kolay kurulan ve dakikalar içinde kullanıma hazır hâle gelen HP Deskjet 2721 All in One Yazıcı, evde kullanmak için en uygun yazıcılardan biri. HP Smart uygulaması sayesinde yazıcıyı kısa sürede kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Dakikada 7,5 sayfa siyah ve 5,5 sayfa renkli baskı yapabilen bu yazıcı, evrak işlerinizi hızlı bir şekilde bitirmenize yardımcı olur. Ayda 50 ila 100 sayfa çıktı alınabilen yazıcıyla okul ödevlerini de yapabilmeniz mümkün. Siyah beyaz çıktılarınızı 15, renkli çıktılarınızı ise 19 saniye içinde alabileceğiniz ürün, en iyi yazıcı modelleri arasında yer alıyor.

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2. Çok fonksiyonlu yazıcı arayanlara: Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

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Canon E414 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı ile çıktı alabilir, fotokopi çekebilir ve tarama yapabilirsiniz. Üstelik ürün, bu işlemlerin hepsini yüksek tarama çözünürlüğü sayesinde kaliteli bir şekilde yerine getirir. Creative Park Premium ile yaratıcılığınızı konuşturabilir, FINE kartuş teknolojisi ile koyu, etkileyici ayrıntılar içeren ve kaliteli siyah çıktılar alabilirsiniz. My Image Garden uygulaması ile de fotoğraflarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. Kaliteli olmasının yanı sıra hızlı da olan bu yazıcıyla dakikada dört sayfa çıktı almanız mümkün. En iyi yazıcı markaları arasında olan Canon'un bu modelini, kompakt tasarımı sayesinde evin her yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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3. Uzun ömürlü yazıcı arayanlar için: Pantum P2500W Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Uzun ömürlü bir yazıcı almak istiyorsanız Pantum P2500W Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı'ya göz atabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen model, uzun yıllar size eşlik eder. Kaliteli yapısının yanı sıra şık bir tasarımı da olan yazıcı, siyah rengiyle evinizin her köşesine uyar. 4,75 kilogram ağırlığıyla kolay taşınan ürünün yerini dilediğiniz zaman değiştirmeniz mümkün. Wi-Fi bağlantısı da bulunan yazıcıyı bilgisayarınızla ya da telefonunuzla eşleştirerek kolayca kullanabilirsiniz. Oldukça hızlı çalışan cihazla, dakikada 22 sayfa basabilirsiniz. A4 ve A5 gibi farklı boyda çıktı alabileceğiniz bu yazıcıyı çok seveceksiniz.

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4. Ofis için portatif boy yazıcı arayanlara: Xerox Phaser 3020 Lazer Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Ofiste kullanmak için bir yazıcı arıyorsanız Xerox Phaser 3020 Lazer Yazıcı'yı mutlaka değerlendirmelisiniz. Ofis ihtiyaçlarınız için üretilen yazıcı, Wi-Fi ve USB bağlantılarıyla kullanım kolaylığı sunar. Bu sayede, farklı cihazlarla rahatlıkla kullanılabilir. Modelin 600 MHz işlemci hızı ve dakikada 20 sayfa alabilen baskı hızı sayesinde çıktılarınıza hızlıca kavuşabilirsiniz. Yazıcının nitelikli ekran tasarımı size tonerin doluluk durumunu gösterir. Böylece baskı performansının durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz. Harika, değil mi?

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5. Düşük maliyetli, yüksek kaliteli baskılar için: HP Smart Tank 515 Çok Fonksiyonlu AIO Renkli Tanklı Wi-Fi Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Yazıcınızın düşük maliyetle yüksek kaliteli çıktı çıkarmasını istiyorsanız HP Smart Tank 515 Çok Fonksiyonlu AIO Renkli Tanklı Wi-Fi Yazıcı, tam size göre. Kartuşu bulunmayan yazıcı, sizi kartuş maliyetinden kurtarır. Ayrıca kutusundan çıkan mürekkebi tam üç yıl boyunca kullanabilirsiniz. CISS teknolojisini kullanan model, yüksek kalitede çıktı almanıza yardımcı olur. Dakikada 16 sayfa renkli, 22 sayfa da siyah beyaz baskı yazdırma hızı sayesinde işlerinizi kolayca halletmenizi sağlar. 2022 yılının en iyi yazıcılarından bir olan modele göz atmadan geçmeyin!

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6. Hem kaliteli hem hızlı çıktılar için: Epson Ecotank L3210 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

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"En iyi yazıcı hangisi?" derseniz Epson Ecotank L3210 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı cevabını veririz. Dört adet kartuşu olan yazıcı, fazla miktarda çıktı almanıza imkân tanır. Bu ürün ile çıktı almanın yanı sıra fotokopi de çekmeniz mümkün. Cihaz, dört kartuşu da dolu olduğunda 7500 sayfaya kadar siyah beyaz çıktı ya da 4500 sayfaya kadar da renkli çıktı çıkarabilir. Evde kullanım için oldukça yeterli olan yazıcı, dakikada 10 sayfa siyah beyaz ya da beş sayfa renkli çıktı çıkarabilir. Ayrıca yazıcı A4 boyut çıktının yanında A5, A6 ve B5 boyutunda çıktı basabilir.

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7. Tam bir fiyat performans ürünü: Canon E4240 Renkli Inkjet Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli bir yazıcı arıyorsanız Canon E4240 Renkli Inkjet Yazıcı'yı değerlendirebilirsiniz. Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü model, çok şık bir görünüme sahip. Yazıcının fotokopi, faks, Wi-Fi bağlantısı gibi özellikleri; ev kullanımının yanı sıra ofis kullanımına da uygun olmasını sağlıyor. Bulut bağlantısı da yapabilen yazıcıyı kullanmak oldukça kolay. Modelin Canon PRINT özelliği, baskılarını daha kaliteli olmasını sağlar. Yazıcının aynı zamanda siyah ve renkli kartuşu bulunuyor. Siyah kartuşuyla 400, renkli kartuşuyla 300 çıktı alınabilir.

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8. En iyi renkli baskılar için: Canon PIXMA G2411 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Yüksek kaliteli en iyi yazıcı tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Canon PIXMA G2411 Çok Fonksiyonlu Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı'yı inceleyebilirsiniz. Yazıcının FINE teknolojisi ve hibrit mürekkep sistemi, baskılarınızın daha kaliteli olmasını sağlıyor. Ayrıca LCD ekran ve kontrol düğmeleri, istediğiniz kalitede çıktı almanıza yardımcı oluyor. Baskı özelliğinin yanında fotokopi ve tarama özellikleri de bulunan yazıcıyla fotoğraf baskıları da yapabilirsiniz. Mürekkep tanklı yazıcıdan iki adet siyah mürekkep ile 12 bin sayfa, tek şişe renkli mürekkep ile de 7 bin sayfa çıktı alabilirsiniz. 2022'nin en iyi tanklı yazıcı modellerinden biri olan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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9. "Fazla sayıda çıktı alabilsin." diyenler için: HP Laser 107w Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Çok sayıda çıktıyı hızlı bir şekilde alacağınız bir yazıcı arıyorsanız HP Laser 107w Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı'ya bir göz gezdirebilirsiniz. Yazıcının kâğıt tepsisine 150 adet kâğıt yerleştirebilir, dakikada 21 sayfa çıktı alabilirsiniz. Üstelik yazıcıdan aylık tam 10 bin sayfa çıktı almanız mümkün. Modelin çok sayıda çıktı performansı sunması sizi endişelendirmesin. Yazıcı, 1200x1200 DPI baskı değeriyle istediğiniz kalitede çıktı almanızı sağlıyor. Ayrıca Wi-Fi ve USB bağlantısıyla telefon ve bilgisayar gibi cihazlarla kolayca eşleşebiliyor. Böylece sadece ev ortamında değil, ofiste de kullanılabiliyor. Modelin en iyi yazıcı yorumlarını alan cihazlardan biri olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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10. Büyük boy baskılar için: HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Ev, iş ya da okul için kullanabileceğiniz 2022'nin en iyi yazıcı modelleri

Sadece A4 değil, A3 boyutunda da baskı almak istiyorsanız HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format Çok Fonksiyonlu Yazıcı'yı tercih edebilirsiniz. Yazıcı, çift taraflı ve kaliteli çıktı almanıza olanak tanır. Tepsisi 500 adet kâğıt alabildiği için sizi sürekli kâğıt ekleme derdinden kurtarır. Oldukça hızlı çalışan yazıcı, dakikada 22 adet siyah beyaz, 18 sayfa da renkli baskı yapabilir. 1200x4800 optimize edilmiş DPI baskı çözünürlüğü sayesinde kaliteli baskılar alabilirsiniz. Kablosuz bağlantı özelliği ve mobil cihazlara uyumlu olması sayesinde ofiste de rahatlıkla kullanılabilen bu yazıcıyı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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