Ev konforunda salon sonucu! Philips Lumea IPL Gülümseten Kasım’da indirime girdi!

İstenmeyen kıllarla uğraşırken hem etkili hem de cilde acısız bir çözüm arayanlar için teknolojinin sunduğu en pratik yollardan biri olan lazer epilasyon cihazları, salona gitmeden profesyonel sonuçlar elde etmeyi mümkün kılıyor. Hassas bölgelerden geniş alanlara kadar farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan bu cihazlar, kişisel bakımda konforu artırıyor. Kendine zaman ayırmanın, güzellik rutininizle barışmanızın tam sırası çünkü Philips Lumea IPL cihazı Gülümseten Kasım’da hiç olmadığı kadar indirimde!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

İster kablolu ister kablosuz: Philips Lumea BRI953/01 Lazer Epilasyon Cihazı

Sadece 3 kullanımda %92’ye varan azalma sunabilen Philips Lumea Prestige, yüksek performanslı IPL teknolojisini evinize taşıyor. Hassas bölgelerden tüm vücut alanlarına kadar özel olarak tasarlanmış akıllı başlıklar sayesinde bacak, kol, karın, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi her kıvrımı etkili şekilde kapsıyor. Cilt tonunuzu algılayan SmartSkin sensörü ve uygulama üzerinden kontrol edilebilen Lumea IPL uygulaması ile birlikte gelen SkinAI özellikleri sayesinde hem güvenli hem de kişiselleştirilmiş bir bakım yapıyor. Kablolu ya da kablosuz kullanım seçeneğiyle özgürce hareket edebileceğiniz cihazın vücudunuzun her bölgesine uyum sağlayan başlıkları ise uygulamada büyük kolaylık yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"İşe yarayacağına emin olmadan sadece Philips kalitesine güvenerek aldım. Hala düşünen varsa düşünmesin hemen alsın derim. 3 kez uyguladım neredeyse tüyler artık hiç görünmüyor çok geç çıkıyor gerçekten işe yaradı. Ama sabredin ilk kullanımda mucize beklemeyin."

"Yıllarca lazere gittim. Lazere gidenlerler bilir ki bazı bölgelerde ki tüylenme sorunu hiç bitmiyor. Tekrardan lazere para vermek yerine Lumea'yı denemek istedim, düzenli kullanımda işe yarıyor. Kıl az ise ayda bir atış yeterli oluyor. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 6 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.