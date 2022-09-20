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Ev sahibi "Ben oturacağım" diyerek çıkardı! Kiralık ev bulamayınca bakın ne yapmak zorunda kaldı

20.09.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de ev sahibinin kendisinin oturacağını söylemesi üzerine 1100 TL’ye oturduğu evinden çıkan şahıs, bir süre ev arasa da bulamadı. Bunun üzerine 3 çocuğu ve eşiyle birlikte dükkanına yerleşti. Dükkanda banyo bile yapamadıklarını ve çocukları havuza götürmek durumunda kalan şahıs, çok zorlandığını ve yardım beklediğini belirtti.

Ev sahibi "Ben oturacağım" diyerek çıkardı! Kiralık ev bulamayınca bakın ne yapmak zorunda kaldı

Son dönemde evlerin kiralarındaki artış nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ederken evlerinden çıkan kiracılar ise yeni bir ev bulmak konusunda zorluk çekiyor. Kayseri'de evinden çıkmak durumunda kalan bir kişi ise geçici süreliğine de olsa çareyi ailesiyle beraber dükkanına yerleşmekte buldu. İşte detaylar...

1100 TL'YE OTURUYORDU

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, bin 100 TL’ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evinde oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.

"KİRALIK EV BULAMADIM, BEN DE DÜKKANIMA GELDİM"

Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şu anda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi. (İHA)

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Kayseri Kiracı ev sahibi dükkan
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