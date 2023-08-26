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  4. Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracılarını bıçakladı, köpeklerini öldürdü

Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracılarını bıçakladı, köpeklerini öldürdü

26.08.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi dehşeti yaşandı. Kira artışı nedeniyle tartışığı kiracısı kiracısı Gülendam K. ve oğlu Ferhat K.'yı bıçakla yaralayan ev sahibi, ardından ise ailenin köpeklerini öldürdü.

Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracılarını bıçakladı, köpeklerini öldürdü

Adana'daki olay saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülendam K., sitenin bahçesinde köpeğini gezdirdiği sırada ev sahibi olduğu öğrenilen Ahmet C. ile kira artışı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C., kiracısını ve yanındaki köpeğini bıçakladı.

ANNESİNİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI

Olayı gören Gülendam K.'nın oğlu Ferhat K. ise tabanca ile Ahmet C’ye ateş açtı. Kolundan yaralanan ev sahibi Ahmet C., Ferhat K.’yı da kolundan yaralayıp kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda köpek ölürken, ağır yaralı anne Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, oğlu ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası yakalanan ve polis kontrolünde hastanede tedavisi yapılan ev sahibi Ahmet C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

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