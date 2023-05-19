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Ev sahibi dehşeti kamerada! 10 bin lira kira zammı istedi, kabul etmeyince...

19.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de ev sahibi ile kiracı kavgası kanlı bitti. İddiaya göre ev sahibi Kerem G. (40), 10 bin liralık kira zammını kabul etmeyen kiracısı Serkan K.'yı (42) cadde ortasında eşinin yanında bıçakladı. Ağır yaralanan kiracının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı. Dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Sarıyer Merkez Mahallesi’nde önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), zammı kabul etmedi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), evin kapısına gelip kiracısını “evden çıkacaksın” diyerek tehdit etti. Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.’yı bacaklarından ve kasığından yaraladı.

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KİRACI YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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YOL ORTASINDA EŞİNİN YANINDA BIÇAKLADI

Öte yandan yaşanan o dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kiracı adam eşiyle kaldırımda yürüdüğü esnada ayağı kayıp yere düşüyor. O esnada ev sahibi bıçakla kiracısını yaralıyor. Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.

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POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy’de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kerem G., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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Sarıyer bıçaklı saldırı Kiracı ev sahibi kira zammı

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