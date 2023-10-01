HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibi dehşeti! Kirayı 3 katına çıkarmak istedi, kabul etmeyince...

Ev sahibi dehşeti! Kirayı 3 katına çıkarmak istedi, kabul etmeyince...

01.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta ev sahibi, 7 yıllık kiracısı Aytaç E.'yi evden çıkarmak istedi. Aytaç E., ev sahibinin bu isteğini kabul etmeyince bu kez de kirayı 3 katına çıkarmayı teklif etti. Bu isteğine de olumsuz yanıt alan ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı. Ev sahibi baba ve oğlu, Aytaç E.'yi takip edip sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kiracıyı yerde tekmeleyen zanlılar, adamın cep telefonunu da alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar saniye saniye telefon kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Ev sahibi dehşeti! Kirayı 3 katına çıkarmak istedi, kabul etmeyince...

Dehşete düşüren olay, dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytaç E., 7 yıldır kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Evden çıkmak istemeyen Aytaç E., ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Asgari ücretle çalıştığını ve böyle bir zammı karşılayamayacağını söyleyen kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu.

0230e1e4-081b-472a-9644-585cf853fbc5

ÖNÜNÜ KESİP DARP ETTİLER

Dün iş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, ev sahibi Ali E. ve Aşur E. tarafından kesildi. Bir anda saldıran baba-oğul, kiracılarını tekme tokat dövdü. Yere düşen Aytaç E.’yi yerde tekmeleyen şahıslar, cep telefonunu da alarak uzaklaştılar. Baba-oğlu, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Bu adam tacizci” diyerek yaklaştırmadılar. Darp edilen Aytaç E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

86803fdb-5be0-4b3d-9f42-f86cb0d8bccd

“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM”

Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.

8343da4a-e426-4cb1-bc07-6a1960a1b896

KİRAYI 3 KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ

2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., "Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla buluşmak istemiyorum’ dedim. Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

36df9493-03b4-4f40-97b3-c417039baf82

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı. Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fıstık deposunda tepki çeken görüntüler! Önce paylaştı sonra sildiFıstık deposunda tepki çeken görüntüler! Önce paylaştı sonra sildi
Uzmanlar uyarıyor! İşte Ekim'de tüketilmeniz gereken besinler!Uzmanlar uyarıyor! İşte Ekim'de tüketilmeniz gereken besinler!
Bir ilde şaşırtan görüntü! Aniden bastırdı, yollar beyaza büründüBir ilde şaşırtan görüntü! Aniden bastırdı, yollar beyaza büründü
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Kiracı Kira ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.