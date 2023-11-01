Ev sahibi kiracısını soydu! 400 bin lira değerinde ziynet eşya ve döviz... Görüntüleri izleyen kadın gözlerine inanamadı

Bursa’da kısa süre önce kiraya çıkan bir kadın, ev sahibi tarafından dolandırıldı. Durumu anlayan kiracı eve taktığı güvenlik kamerası sayesinde şüphelinin ev sahibi olduğunu gördü. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, kiracısının 400 bin lira değerinde ziynet ve dövizini çaldığı tespit edildi.

ZİYNET EŞYA VE DÖVİZLERİNİN AZALDIĞINI FARK EDİNCE KAMERA TAKTIRDI

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Kızıl Sokak üzerinde kısa süre önce ev tutan E.G.S., (33) ev sahibi A.K. (42) ile komşuluk ilişkilerine başladı. Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını fark eden E.G.S., bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN KİRACI, GÖZLERİNE İNANAMADI

Komşuluk ilişkileri devam eden E.G.S., ev sahibi A.K.’yi çaya davet etti. Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran E.G.S., ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı. Eğlenmek için dışarı çıkan E.G.S., evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gören kiracı, gözlerine inanamadı.

EV SAHİBİ TUTUKLANDI

E.G.S.'nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibini takip eden ekipler para ve altınlara ulaşırken, A.K. ise gözaltına alındı.

Şüpheli A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)