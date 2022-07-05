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Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı! ‘Seni öldürürüm, evi boşaltın!’

05.07.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kiralarla birlikte ev sahipleri ile kiracılar arasında geçen sorunlar akılalmaz boyutlara ulaşmaya başladı. İstanbul Üsküdar’da kiracısından evi boşaltmasını isteyen ev sahibi dehşet saçtı. Kiracısı ve misafirlerine silah çekip evdekileri rehin alan ev sahibini polis suçüstü yakaladı. İşte dehşete düşüren son dakika haberinin detayları…

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı! ‘Seni öldürürüm, evi boşaltın!’

İstanbul'da bir ev sahibi kiracısının evini basıp dehşet saçtı. Üsküdar'da yaşayan Y.Z.Ö. kiralık oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından dehşeti yaşadı. Olay geçtiğimiz cuma gecesi Üsküdar Barbaros Mahallesi’ndeki Bahar Sitesi’nde meydana geldi. Kiracı olan Yusuf Ziya Ö.’nün oturduğu konut, bir süre önce Ü.Ç.’ye satıldı. İddiaya göre Ü.Ç. evi aldıktan sonra kiracısı olan Yusuf Ziya Ö.’den okullar kapandıktan sonra evi boşaltmasını söyledi. 1 Temmuz’a kadar evi boşaltması gereken Y.Z.Ö.’nün iddiasına göre Ü.Ç. gece geç saatlerde evi izlemeye başladı.

EVİ BASIP REHİN ALDI

Olay günü Y.Z.Ö. evde arkadaşlarıyla birlikte otururken, ev sahibi Ü.Ç. giriş katta olan evin camına vurdu. Y.Z.Ö. camdan dışarı bakınca Ü.Ç. küfürler ederek kapıyı açmalarını istedi. Y.Z.Ö. balkon kapısını araladığı sırada, balkona atlayan Y.Z.Ö. kapıyı itip Ü.Ç.’ye vurdu. Belindeki tabancasını çıkaran Ü.Ç. tabancadaki mermiyi namluya vererek silahı Y.Z.Ö. ve arkadaşlarına doğrultarak “Hepiniz köşeye geçin. Siz kimsiniz. Ben size Temmuz’a kadar evi boşaltın dedim” dedi.

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SENİ ÖLDÜREYİM Mİ?

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Silahı Y.Z.Ö.’ye doğrultan Ü.Ç., “Seni öldüreyim mi?” derken neye uğradığına şaşıran Y.Z.Ö., ev sahibi Ü.Ç.’ye 'yapma, etme' diyerek yalvarmaya başladı. Saldırgan ev sahibi Ü.Ç. Y.Z.Ö.’ye “Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!” dedi Silahını kiracısı Y.Z.Ö.’nün bacağına doğrultan Ü.Ç., “Seni bacağından vuracağım” dedi ve evden çıkarak uzaklaştı. Bu esnada ev sahibinin geri döneceğinden korkan Y.Z.Ö. ve arkadaşları, binanın çatı katına çıktı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Y.Z.Ö. ve arkadaşları durumu polise bildirirken saldırgan ev sahibi geri döndü ve tekrar eve girmeye kalkıştı. Eve giremeyen Ü.Ç., silahının kabzası ile evin camlarını kırdı. Saldırgan ev sahibi eve girmeye çalıştığı esnada olay yerine gelen polis ekipleri Ü.Ç.’yi gözaltına alırken yanında bulunan ruhsatlı silahını da aldı. Adliye sevk edilen zanlı, silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Ü.Ç.’nin olay günü evi basmaya gelirken 2 araca çarptığı da güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar silahlı saldırı
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