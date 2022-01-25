HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibi ve kiracılar arasında büyük kriz! Davalar adeta patlama yaptı…

Ev sahibi ve kiracılar arasında büyük kriz! Davalar adeta patlama yaptı…

25.01.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira fiyatlarına gelen zamların ardından ülke genelinde ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük kriz yaşanıyor. Yüzde 19’luk Kira Fiyat Endeksi’nin üzerinde artış talep eden ev sahipleri ile kiracılar mahkemelik oldu. Kira tespit ve tahliye davaları 3-4 katına çıktı. Mahkemeler artık 6-7 ay sonrasına gün veriyor. Davaların sonuçlanması da 1,5 yılı buluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Ev sahibi ve kiracılar arasında büyük kriz! Davalar adeta patlama yaptı…

Son dakika haberine göre kiracılarla ev sahipleri arasındaki kriz mahkemelere taşındı. Dava sayıları 3-4 katına çıktı. Genellikle Aralık ve Ocak aylarında yenilenen kira sözleşmeleri bu yıl sancılı geçti. Kur artışını bahane ederek yüzde 19,6’lık Kira Fiyat Endeksi’nin üzerinde artış talep eden fırsatçı ev sahipleri ile kiracılar mahkemelik oldu.
İhtilaflar arabulucularda da çözülemeyince tahliye ve kira tespit davalarında patlama yaşandı. Hukukçular tahliye davalarının 3-4 katına çıktığını, mahkemelerin iş yükünde ciddi artışlar olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıllarda açılan 3 ay sonra dosyaları görmeye başlayan mahkemeler şimdilerde 7 ay sonraya gün veriyor.

2

KİRACIYI ÇIKARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Hukuk büroları da davalardaki ciddi artışın hissedildiğini aktarıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; Avukat Oğuz Yavuz, “Piyasadaki kira oranları yüklü miktarda artmış durumda. Kanunlara göre 12 aylık ÜFE oranında maksimum kira bedeli arttırılabilir. Bu sebeple ev sahipleriyle kiracılar arasında bir çatışma yaşanıyor. Kiracı açısından iyi bir şey ama ev sahipleri bundan çok rahatsız oluyor. Ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için çeşitli yollar deniyorlar. Kimisi tahliye ve kira tespit davası açıyor, kimisi ise kiracıyı çıkarmak için evini satıyor. Bu nedenle ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık çıktığı için mahkemeye başvuruyorlar.” dedi.

DAVALAR 1,5 YIL SÜRÜYOR

Oğuz şu ifadeleri kullandı: “Son zamanlarda kiralarla ilgili çok fazla dava açıldığı için mahkemelerde de ciddi bir yığılma olmuş durumda Önceden tahliyen ya da kira tespit davası açtığımız zaman mahkeme ortalama 3 ay sonraya gün veriyordu. Şu an yoğunluk sebebiyle mahkemeler 6-7 ay sonrasına gün veriyor. Çünkü son zamanlarda kira davaları 3-4 katına çıktı. Davaların sonuçlanması ise yaklaşık 1,5 yılı buluyor. Bu süreç sonucunda mahkemenin kararına göre ev sahibi toplu kira alabiliyor. Tahliye davalarında mal sahibi kirayı açmakta haklıysa kiracılar evden çıkarılıyor.”

ÇÖZÜM ARABULUCUK

Kira tespit davalarıyla ilgili bilgiler veren Oğuz, “Örneğin sözleşmede 3 bin 500 liraya anlaşıldı. Ama ev sahibi ‘Kiralar buralarda 6 bin lira oldu’ diyerek kira tespit davası açabilir. Bu durumda mahkeme halkı bulursa kira piyasası neyse ona yükseltiliyor” ifadelerini kullandı.
Bu ihtilafların çözülmesi ve mahkemelerin iş yükünün azalması için arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, “Ancak ülkemizde ara buluculuk hala oturmadı. Ondan ötürü arabuluculukta çok fazla hızlı sonuç alınamıyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktıBu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

Reytingler düşünce geri döndü! Delikanlı Sadi bombası

Reytingler düşünce geri döndü! Delikanlı Sadi bombası

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve kombin önerileri

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve kombin önerileri

Herkesin derdi başka! Burçları bugün neler bekliyor?

Herkesin derdi başka! Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.