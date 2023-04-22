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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yüzde 25 kira artış sınırlaması uzatıldı! Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli, ne zaman bitecek?

22.04.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira fiyatlarında görülen artışlar nedeniyle geçtiğimiz yıl kira fiyatlarına yüzde 25 sınırı konulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da bitecek olan düzenlemenin süresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli?

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yüzde 25 kira artış sınırlaması uzatıldı! Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli, ne zaman bitecek?

Kira fiyatlarında görülen anormal artışların ardından bu fiyatların önüne geçmek için yüzde 25 kira artış sınırlaması getirilmişti. 1 Temmuz'da son erecek olan bu düzenleme hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzde 25 sınırı getirilen kira artışının süresini uzatacaklarını açıkladı. Vatandaşlar internet üzerinden 'Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli?' sorularını aratmaya başladı.

YÜZDE 25 KİRA SINIRLAMASI UZATILDI

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TRT Haber'e konuk olan Bakan Kurum, bu durumun talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade ederek, TOKİ'nin rolüne dikkati çekti. "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar" ifadelerini kullandı.

KİRA ARTIŞ SINIRI TEMMUZDAN SONRA DA UZATILACAK

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TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. 1 Temmuz sona erecek uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Bakan Kurum bu konuya açıklık getirdi. Temmuz'dan sonra da bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında Nisan ayı için kira artış oranının yüzde 70'in üzerine yükseldiği görüldü. Konutlarda yüzde 25 sınırı olduğu için bu oran geçerli değil ancak iş yeri kiralarını belirlemede hala 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor.


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