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Ev sahibinin çaresizliği kamerada! Evden nehir gibi su aktı

15.08.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Sarıyer'de nehir gibi içinden suyun aktığı evin sahibinin çaresizliği ve komşuların suyu akıtmak için demir kapıyı baltaya kırmaya çalışmaları kameraya yansıdı.

Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi'nde bir ev saniyeler içinde göle döndü. Nehir gibi suyun aktığı evin sahibinin çaresiz serzenişleri ve yardıma gelen komşuların evin içine dolan suyu boşaltmak için baltayla kapıyı kırdığı anlar kameralara yansıdı. Su altında kalan evini ve eşyalarını görüntüleyen ev sahibi, "Evi tamamen su bastı, diz boyumuza geldi. Burası odalar, tamamen her şey hareket ediyor. Pencereden taştı, kapattık ama hiçbir işe yaramadı. Hala gelmeye devam ediyor, gitgide artmaya devam ediyor. Belediyeyi aradık sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar şu an! Evimizin içinde boğulsak herhalde ölümüzü almaya gelirler" şeklinde konuştu. (DHA)

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Sarıyer
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