Ev yapımı şifalı krem! Yaraları ve izleri anında yok ediyor

Bu şifalı el kreminde doğanın iyileştirici gücünden yararlanıyoruz. Dolayısıyla ticari ürünlerden farklı olarak tarifimizde kimyasal ürün bulunmamaktadır.
Böylelikle katkı maddelerinin ve diğer kimyasalların tüm zararlı etkilerini en aza indirmiş oluyoruz. Bu şifalı kremi düzenli olarak kullandığınızda farkı göreceksiniz. Yaralarınız daha az görünür olacak. Ve cildiniz daha yumuşak ve pürüzsüz görünecek.
El kreminizi hazırladıktan sonra her gün kullanabilirsiniz. Aşırı kullanmaktan kaçınmalısınız. El kremini her saat sürersem yaralarımın daha hızlı iyileşeceğini düşünebilirsiniz. Aslında tam tersi. El kremi tarifini günde bir kez kullanmak her zaman daha iyidir. Bu sayede el kreminin iyileştirici özelliği maksimumda çalışacaktır.
Ayrıca bu iyileştirici el kremi nemlendirici özelliğe sahip olduğundan kremi aşırı kullanırsanız cildiniz yağlanabilir.
Tarifi oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.
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