Ev yapımı şifalı krem! Yaraları ve izleri anında yok ediyor

Bu şifalı el kreminde doğanın iyileştirici gücünden yararlanıyoruz. Dolayısıyla ticari ürünlerden farklı olarak tarifimizde kimyasal ürün bulunmamaktadır.

Böylelikle katkı maddelerinin ve diğer kimyasalların tüm zararlı etkilerini en aza indirmiş oluyoruz. Bu şifalı kremi düzenli olarak kullandığınızda farkı göreceksiniz. Yaralarınız daha az görünür olacak. Ve cildiniz daha yumuşak ve pürüzsüz görünecek.

EV YAPIMI ŞİFALI EL KREMİ MALZEMELERİ

1/4 su bardağı hindistancevizi yağı

1/4 su bardağı tatlı badem yağı

1/4 su bardağı zeytinyağı

5 yemek kaşığı balmumu

1 yemek kaşığı shea yağı

1 1/2 yemek kaşığı çiğ bal

15-20 damla esansiyel lavanta yağı

EV YAPIMI ŞİFALI EL KREMİ YAPILIŞI

Bir kaseye hindistan cevizi yağı, shea yağı ve balmumu ekleyin. Bir sos tavası alın ve su ekleyin.

Sos tavasını orta ateşte koyun ve yağ dolu kaseyi tavaya koyun.

Tüm malzemeleri eritin. Eritirken malzemeleri karıştırmayı unutmayın.

Kaseyi tavanın dışına alın. Ve ısıyı kapatın.

Karışıma tatlı badem yağı, çiğ bal ve esansiyel lavanta yağı ekleyin.

Tek tip bir karışım elde edene kadar tüm malzemeleri birleştirin.

Karışımı temiz bir kaba dökün.

Kabı 20-25 dakika buzdolabına koyun. Bu şekilde el kremi, istediğiniz katı kıvama sahip olacaktır.

GÜNDE BİR KEZ KULLANIN

El kreminizi hazırladıktan sonra her gün kullanabilirsiniz. Aşırı kullanmaktan kaçınmalısınız. El kremini her saat sürersem yaralarımın daha hızlı iyileşeceğini düşünebilirsiniz. Aslında tam tersi. El kremi tarifini günde bir kez kullanmak her zaman daha iyidir. Bu sayede el kreminin iyileştirici özelliği maksimumda çalışacaktır.

Ayrıca bu iyileştirici el kremi nemlendirici özelliğe sahip olduğundan kremi aşırı kullanırsanız cildiniz yağlanabilir.

Tarifi oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.