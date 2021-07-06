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Evde kolay manikür ve pedikür yapmanızı sağlayacak ürünler

06.07.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte evde manikür ve pedikür yapmanız için birbirinden kullanışlı ürünler ile karşınızdayız.

Evde kolay manikür ve pedikür yapmanızı sağlayacak ürünler

Manikür ve Pedikür her kadının düzenli bakım rutinin bir parçasıdır. Hem zamandan, hem de paradan tasarruf etmek istiyorsanız, evde kendi manikür ve pedikürünüz için temel ekipmanlara ihtiyacınız var. Manikür ve Pedikür yaparken ihtiyaç duyacağınız ürünleri sizler için sıraladık. Üstelik güzellik merkezleri ve kuaför maliyetlerinin çok daha altında!

1- Elektrikli manikür/pedikür seti

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7 adet yüksek kaliteli başlığı olan Profesyonel Tırnak Bakımı Seti tırnaklarınızı keser, törpüler, şekil verir parlatır, nasırları ve tırnak derilerini giderir. Bu profesyonel makine ile eski yöntemlerden kurtulabilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz Manikür Seti Amazon Prime fırsatlarıyla!

Profesyonel Tırnak Bakımı Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Manikür kabı

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Manikür yapmanın ilk aşaması parmaklarınızı ılık, sabunlu suda bir süre bekletmektir. Bu manikür kabına uygun fiyatlarıyla BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Manikür seti

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Her gittiğiniz yere kişisel bakım gereçlerini götürenlerdenseniz, bu Mini Manikür Seti tam size göre! Manikür/Pedikür için ihtiyacınız olan tüm araç gereçler bu setin içerisinde. Üstelik paslanmaz ve hafif yapısıyla oldukça kaliteli bir ürün.

Mini manikür seti’ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ayak yıkama küveti

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Pedikürden önce tırnaklarınızı acıtmak istemiyorsanız mutlaka bir ayak yıkama küveti ile derinizi yumuşatmalısınız. Bu sayede pedikürünüzün çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiğini görecek, cildinize zarar vermeyeceksiniz.

Ayak yıkama küvetine BURADAN sahip olabilirsiniz.

5- Mini manikür ve pedikür seti

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Gittiğim her yerde Manikür ve pedikür yapmak için temel ürünlere ihtiyaç duyuyorum diyorsanız, bu dört parçalık setle sizin için bire bir. Tırnak törpüsü, tırnak itici, tırnak makası ve tırnak eti kesici aletlerden oluşan paslanmaz çelikten üretilmiş bu aletler oldukça kaliteli.

4 parçalık menikür ve pedikür setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Ayak törpüsü

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Pedikürün en önemli püf noktası ayak törpüsü! Ayaklarınızda sertlik hissediyorsanız bu aşamayı es geçmemelisiniz. Ayaklarınız yumuşacık olsun istiyorsanız Balmy Naturel ayak törpüsü sizlerle!

Balmy Naturel 3 Etkili Ayak Törpüsüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Tırnak eti itici

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Etlerinizi kesmekten daha etkili bir yöntem de itmektir. Etler kesilmeye alıştığında sürekli uzayıp çirkin bir görünüm bırakabilir. Bunun önüne geçmek için tırnak etlerini iterseniz uzun vadede çok daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle daha önce hiç manikür yaptırmayanlar bu tırnak eti iticiyi denemeliler!

Tırnak Eti İtici’ye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Güçsüz tırnak sertleştiricisi!

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Tırnaklarınız çok çabuk kırılıyor ve yaptığınız bakımlar boşuna mı gidiyor? Öyleyse kırılgan tırnaklarınızı hayata döndürmeye yardımcı olacak güçlendiriciye Amazon Prime fırsatlarıyla hemen sahip olabilirsiniz! Tırnak sertleştirici özel formülü ile tırnağın keratin tabakasına etki ederek tırnağın sertleşip sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Kalyon Besleyici ve sertleştirici tırnak cilasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Kalıcı oje

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Sürekli oje yenileyecek fırsatınız ve zamanınız yoksa bu ürün tam size göre! Tırnaklarınızın bir haftadan fazla manikür yaptırmış gibi görünmesini sağlayacak bu Kalıcı ojeyi bir aseton yardımıyla dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Pürüzsüz ve tek katlı sürüşte bile etkili sonuç verir.

Mara Kozmetik kalıcı ojeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Tırnak kurutma ve sertleştirme makinesi

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Her türlü oje ve manikür kullanımı sonrasında hızlıca kurutma ve sertleştirme işlemi yapabileceğiniz kurutma ve sertleştirme makinası huzurlarınızda! Zaman ayarlıdır ve otomatik olarak söner, zaman dolduktan sonra ise haber verir ve kullanımı çok kolay! Akıllı indüksiyon ile çok tasarruflu! Elinizi gördüğünda ışık yanar çıktığı anda ise ışık otomatik olarak söner.

Roeam kurutma ve sertleştirme makinasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

11- Manikür ve pedikürün olmazsa olmazı Peeling

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Yırtılmış tırnak etlerinizi kolayca almak bu ürünle daha kolay. İşlem öncesi ve işlem sonrası kullanmanız gereken manikür pedikür peelingi ile tırnak ve tırnak etleriniz yıpranmayacak. Manikür ve Pedikür peeling olmadan düşünülemez!

Mara manikür pedikür peelinng’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

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