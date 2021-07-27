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Evde saç boyamak hiç bu kadar kolay olmamıştı: İşte öne çıkan ürünler...

27.07.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde saçlarınızı kolayca boyayabileceğiniz birbirinden kullanışlı ürünler ile karşınızdayız.

Evde saç boyamak hiç bu kadar kolay olmamıştı: İşte öne çıkan ürünler...

Kuaföre gitmeden saçlarınızı boyamak düşündüğünüzden çok daha kolay. Dikkat etmeniz gereken birkaç adım ile siz de saçlarınızı profesyonel bir şekilde boyayabilir ve harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Saçlarınızı zarar vermeden ve doğallığını bozmadan boyamanıza yardımcı olacak ürünleri sizler için listeledik.

1- Sunnydog 23 adet saç boyası seti ile kuaförde hissedin!

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Saçlarınızı boyarken ihtiyacınız olacak tüm araç gereçleri eksiksiz şekilde sizlere sunan 23 parçalı set ile kuaförleri aratmayacak konfora ulaşacaksınız. Zamandan tasarruf ederken kuaför konforu sunan bu set Amazon Prime fırsatlarıyla karşınızda!
Sunnydog 23 adet saç boyası setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Doğal saç boyası: Herbatint!

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Saçınızı boyarken aynı zamanda saç diplerinizi güçlendirmek ve korumak ister misiniz? Bu saç boyası saçlarınızı parlak, ve yumuşak yapar. Bitkisel özler içeren, kanserojen madde veya toksin içermeyen yapısı ile saçlarınızı ve kendinizi koruyun!
Doğal saç boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Schwarzkopf Vital Colors krem saç boyası

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Saçlarınızın arasına karışmış beyazlıklardan kurtulmak istiyorsanız bu saç boyası tam da size göre! İçerisinde ki yoğun renk pigmentleri ile saça derinlemesine nüfuz ederek, uzun süre kalıcı yoğun renkler sağlar ve saçınızı korur.
Schwarzkopf Vital Colors Krem saç boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Zigavus Isolde Saç Boyası

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Sizde sarı saç tutkunuysanız Zigavus Isolde saç boyası tam size göre! Bu saç boyasının patentli formülü saçınızı iyice besleyecek. Güzellik salonlarda elde edebileceğiniz sonuçlara benzer sonuçlar verir. Zigavus Isolde saç boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Erkekleri unutmadık elbette!

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Saçınızı boyayıp aynı zamanda doğal görünmesini istiyorsanız bu erkeklere özel jel saç boyası kısa sürede saçlarınızı doğal görünümünü koruyarak boyamanıza yardımcı olacak! Hızlı ve kolay uygulama başlığı sayesinde zamanınızdan tasarruf edeceksiniz.
Schwarzkopf Men Perfect saç boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Jel boya ile saç boyamak artık çok daha kolay!

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Saçlarınızı boyama işlemini geciktirmek istemiyorsanız doğru yerdesiniz! İçerdiği jojoba yağı sayesinde saçlarınıza canlı ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Aloe vera ve kaktüs ile zenginleştirilmiş doğal içerikli formülü ile saçlarınızı nemlendirir.
Schwarzkopf Pure Color BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Palette Deluxe saç boyası

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İstediğiniz her tonda saç boyasına ulaşabileceğiniz Palette Deluxe sizlerle! İçerdiği marula yağı ile saçlarınızda ki etkisine inanamayacaksınız. Yüksek performanslı renk pigmentleri sayesinde uzun süre kalıcılık sağlayacak.
Palette saç boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- İmajınızı hızla değiştirecek bulunmaz bir ürün

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Yeni ve farklı bir imaj arıyorsanız doğru yerdesiniz. Size marjinal bir hava katacak bu rengarenk boyalara yalnızca bir tıkla ulaşabilirsiniz! Saçlarınıza hasar vermeyen bu geçici spreyin kullanışı ise oldukça kolay.
Geçici Sprey Saç Boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Trina çift taraflı saç boya fırçası

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Çift taraflı ve yumuşak dokulu saç boya fırçası Amazon Prime indirimleriyle karşınızda! Bir tarafı yumuşak diğer tarafı ise ince bir taraf olan bu fırçanın ters tarafı ile de saçlarınızı kolayca ayırabileceksiniz. Trina saç boya fırçasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Saçlarınızı Loreal Paris kalitesi ile taçlandırın

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Loreal paris kalitesiyle saçlarınızın doğal yapısını kaybetmeyin! Koyu kumral rengiyle saçınızı ve saç derinizi nemlendirir, besler, güçlendirir ve korur.
Loreal Paris saç boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

11- Doğal renk koleksiyonu artık evinizde

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Saçlarınızı kolayca boyayabileceğiniz yumuşak dokulu Beauty saç boyası ile beyazlıklarınızdan kolayca kurtulacaksınız.
Dolgun parlaklık ve sıcak parlaklıklar için Matrix Socolor Beauty Saç Boyasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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