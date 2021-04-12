Evde teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan ayında camilerde toplu bir şekilde kılınan Teravih namazları, bu sene koronavirüs sebebi ile camilerde değil evlerde kılınacak. Bu karardan sonra ise birçok Müslüman Teravih namazının evde nasıl kılınacağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki evde Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaçta kılınır?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayının başlangıcı olarak bilinen teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak. Vatandaşlar 13 Nisan Salı günü ilk oruçlarını tutacak.Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı yirmi rekâttır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet:

“Euzü Besmele” çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.