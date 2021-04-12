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Evde teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınacak?

12.04.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında korona pandemisi sebebiyle camilerde teravih namazının kılınması yasaklandı. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayın Teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, artan vaka sayıları sebebiyle camilerde toplu bir şekilde bir araya gelinmesinin doğru olmadığını söyleyerek bu sene Teravih namazını vatandaşların evlerinde kılmalarını istedi. Bu sebeple vatandaşlar da teravih namazı nasıl kılınır araştırmalarına başladı.

Evde teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan ayında camilerde toplu bir şekilde kılınan Teravih namazları, bu sene koronavirüs sebebi ile camilerde değil evlerde kılınacak. Bu karardan sonra ise birçok Müslüman Teravih namazının evde nasıl kılınacağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki evde Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaçta kılınır?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayının başlangıcı olarak bilinen teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak. Vatandaşlar 13 Nisan Salı günü ilk oruçlarını tutacak.Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı yirmi rekâttır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet:
“Euzü Besmele” çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.

Rekat
Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

teravih namaz

Rekat
İkinci rekâta başlarken önce “Besmele” çekilir, ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

Rekat
Öncelikle “Besmele” çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.

namaz

Rekat
Son rekâtta da öncelikle "Besmele” çekilir ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası”, ardından “Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.

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Fahrettin Koca

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