Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Koltuk altlarını pürüzsüz hale getirmenin yolları!

Koltuk altı tüylerine evdeki çözüm yollarıyla veda edeceksiniz

1 / 5 Şeker + limon suyu İstenmeyen tüylerden kurtulamanın en yollarınsan biri şeker ve limondur. Süreç acı verici olsa da, 4 haftaya kadar pürüzsüz bir görünüm elde edersiniz ve batık tüyleriniz olmaz. Bunun için şunlara ihtiyacınız olacak:1 bardak şeker, 1/4 fincan bal, 1/2 limon suyu (2 yemek kaşığı). Malzemeleri bir kasede karıştırın ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın, ardından 2 dakika boyunca mikrodalgaya koyun. Çıkarın ve her 20 ila 30 saniyede bir karıştırın. Kullanmadan önce soğumaya bırakın.

2 / 5 Yumurta beyazı + mısır nişastası Bir yumurtayı kırın, beyazı bir kaseye koyun. Sarısını poğaçalarınızın üstünde kullanabilirsiniz :) 1/2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı şeker ekleyin ve iyice karıştırın.Karışımı tüylü bölgeye uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. (Evet beklemek zor ama sabırlı olun) Kuruduktan sonra maskeyi soyun, tüylerinize veda ettiğinizi göreceksiniz.

3 / 5 Süt + zerdeçal Koltukaltı tüylerinizin yavaşça büyümesi ve her seferinde daha da ince hale getirilmesi için başka bir çözüm. Tum ihtiyacin olan sey: 3 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı süt. Bu ikiliyi macun haline gelene dek karıştırın ve koltuk altlarınıza uygulayın yarım saat bekletin. Süre dolduğunda, bir bez alın, ılık suyla ıslatın ve maskeyi dairesel hareketlerle silin. Bundan sonra, kalanları yıkayın ve bir havluyla kurulayın. Görünür bir etki için düzenli olarak tekrarlayın.

4 / 5 Papaya + zerdeçal Papaya, saç foliküllerini yok edebilen ve yeniden büyümelerini önleyebilen bir enzim olan papain içerir. 1-2 yemek kaşığı ezilmiş çiğ papaya alın, yarım yemeklik zerdeçal tozuyla karıştırın ve iyice karıştırın. Tüylü bölgeye uygulayın ve nazikçe ama iyice masaj yapın. 15 dakika bekletin ve yıkayın. Uzun vadede etkili olan bu çözümü birkaç ay boyunca haftada 2-3 kez tekrarlayın.