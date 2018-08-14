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Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KENDİN YAP HABERLERİ  | 14.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi elbiselerin, kolsuz bluzların, şortların ve elbette bikinilerin de ortaya çıkması demek. Bunlar güzel ancak, bacak ve koltuk altı tüylerini tıraş etmek de gerçek bir acı. Tıraş en az 24 saat sürecek tahrişe ve batıklara neden oluyor. 2017 yılında kadınların %77'si tıraş olurken, %33'ü doğal olmaya karar verdi. Bu da bizi bazı alternatifleri düşünmeye itiyor. Sizin için vücut kıllarıyla savaşmanın 5 DIY (kendin yap) yolunu topladık.

Koltuk altlarını pürüzsüz hale getirmenin yolları!

Koltuk altı tüylerine evdeki çözüm yollarıyla veda edeceksiniz

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Şeker + limon suyu

Şeker + limon suyu
İstenmeyen tüylerden kurtulamanın en yollarınsan biri şeker ve limondur. Süreç acı verici olsa da, 4 haftaya kadar pürüzsüz bir görünüm elde edersiniz ve batık tüyleriniz olmaz. Bunun için şunlara ihtiyacınız olacak:1 bardak şeker, 1/4 fincan bal, 1/2 limon suyu (2 yemek kaşığı). Malzemeleri bir kasede karıştırın ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın, ardından 2 dakika boyunca mikrodalgaya koyun. Çıkarın ve her 20 ila 30 saniyede bir karıştırın. Kullanmadan önce soğumaya bırakın.
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Yumurta beyazı + mısır nişastası

Yumurta beyazı + mısır nişastası
Bir yumurtayı kırın, beyazı bir kaseye koyun. Sarısını poğaçalarınızın üstünde kullanabilirsiniz :) 1/2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı şeker ekleyin ve iyice karıştırın.Karışımı tüylü bölgeye uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. (Evet beklemek zor ama sabırlı olun) Kuruduktan sonra maskeyi soyun, tüylerinize veda ettiğinizi göreceksiniz.
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Süt + zerdeçal

Süt + zerdeçal
Koltukaltı tüylerinizin yavaşça büyümesi ve her seferinde daha da ince hale getirilmesi için başka bir çözüm. Tum ihtiyacin olan sey: 3 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı süt. Bu ikiliyi macun haline gelene dek karıştırın ve koltuk altlarınıza uygulayın yarım saat bekletin. Süre dolduğunda, bir bez alın, ılık suyla ıslatın ve maskeyi dairesel hareketlerle silin. Bundan sonra, kalanları yıkayın ve bir havluyla kurulayın. Görünür bir etki için düzenli olarak tekrarlayın.
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Papaya + zerdeçal

Papaya + zerdeçal
Papaya, saç foliküllerini yok edebilen ve yeniden büyümelerini önleyebilen bir enzim olan papain içerir. 1-2 yemek kaşığı ezilmiş çiğ papaya alın, yarım yemeklik zerdeçal tozuyla karıştırın ve iyice karıştırın. Tüylü bölgeye uygulayın ve nazikçe ama iyice masaj yapın. 15 dakika bekletin ve yıkayın. Uzun vadede etkili olan bu çözümü birkaç ay boyunca haftada 2-3 kez tekrarlayın.
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Zerdeçal + kabartma tozu

Zerdeçal + kabartma tozu
Bunu yapmak için 1 parça zerdeçal, biraz kabartma tozunu su ile karıştırın. Malzemeleri ince bir macun oluşturmak için karıştırırken suyu yavaş yavaş ekleyin. Koltukaltılara uygulayın ve kurumasını bekleyin. Karışımı ellerinizle ovalayın, daha sonra yıkayın ve koltuk altlarını kurulayın.
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