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  4. Evden kovulduğunu iddia etti, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı

Evden kovulduğunu iddia etti, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı

12.07.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta öz annesi ve kız kardeşi tarafından evden kovulduğunu iddia eden 38 yaşındaki engelli Ferhat Aydın, yol ortasında hüngür hüngür ağladı. Aydın’ı vatandaşlar teselli etti.

Evden kovulduğunu iddia etti, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı

38 yaşındaki Ferhat Aydın’ı kent meydanında kaldırımda ağlarken gören vatandaşlar yardımına koştu.

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ENGELLİ VE OBEZ OLDUĞU İÇİN İSTENMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Engelli ve obez olduğu için öz annesi ve kız kardeşi tarafından istenmediğini iddia eden Aydın, yetkililerden yardım istedi. Aydın, annesi ve kız kardeşinin kendisinin ölmesi için sürekli hamur işi yemekler yedirdiklerini de öne sürdü.

Ferhat Aydın, “Bana annem babam bakıyordu. Babam öldükten sonra annem ve kız kardeşim bakıyor. Annem ve kız kardeşim beni eve almak istemiyor. Engelli maaşım olmadığı için beni istemiyorlar. Evde kalıyorum ama beni istemiyorlar. Seni sokağa atacağız ne halin varsa gör diyorlar. Zayıflamak istiyorum, bunun için devletten yardım istiyorum. Sakatlandığımdan ve kilo aldığımdan beri beni evde istemiyorlar. Bana sürekli makarna, pilav ve hamur işi yediriyorlar. Ben de onlarla yaşamak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi. (İHA)

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Zonguldak
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