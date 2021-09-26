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  4. Eve dönmeyince saatlerce aradı, bu halde buldu! Ekipler seferber oldu

Eve dönmeyince saatlerce aradı, bu halde buldu! Ekipler seferber oldu

26.09.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te eve dönmediği için sahibinin saatlerce aradığı inek, yangın söndürme havuzuna düşmüş halde bulundu. Yangın söndürme havuzuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eve dönmeyince saatlerce aradı, bu halde buldu! Ekipler seferber oldu

Olay merkez ilçeye bağlı Sipahiler Köyü Belen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nizamettin B. isimli bir vatandaş eve dönüş yapmayan ineğini aramaya başladı.

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YANGIN SÖNDÜRME HAVUZUNDA BULDU

Saatlerce aramanın ardından ineğini yangın söndürme havuzuna düşmüş bir halde bulan hayvan sahibi kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

EKİPLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler uzun uğraşlar sonucunda havuzda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. (İHA)

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Karabük
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