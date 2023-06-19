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Eve geldiğinde eşyalarını sokakta buldu! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar

19.06.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yaşayan 4 kişilik aile, kiracısı oldukları evde ev sahibi tarafından eşyaları sokağa atılarak evin başkasına kiralandığını iddia etti. Eşyaları sokağa atılan Özge Çil, Ev sahipleri bize tehditli mesajlar atıyordu. Eve geldiğimde eşyalarımı dışarıya atmışlar. Telefonumu engellemişler şu an ev sahibine ulaşamıyorum" dedi. Çil, "Ev sahibi 'ben başkasına vereceğim evimi sizden memnun değilim' diyerek bahane uyduruyor. Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş" diye de ekledi.

Eve geldiğinde eşyalarını sokakta buldu! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar

Gaziantep 75. Yıl Mahallesi'nde oturan Özge Çil kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından haberi olmadan eşyalarının sokağa atıldığını iddia etti. Ev bulamadığını söyleyen Çil, 2 çocuğuyla birlikte ev aradığını ancak bulamadığını söyledi. Ev sahibinin kiraya yüzde 95 zam yaptığını ifade eden Çil, bunu kabul etmesine rağmen ev sahibinin bahane uydurarak kendilerinden evi boşaltmalarını istediğini iddia etti.

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"EV SAHİPLERİ BİZE TEHDİTLİ MESAJLAR ATIYORDU"

Eşyaları sokağa atılan Özge Çil şöyle konuştu:

“Bana evden çık dediler tamam dedim eşyalarımı toparladım ancak ev bulamıyorum. Ev sahipleri bize tehditli mesajlar atıyordu. Eve geldiğimde eşyalarımı dışarıya atmışlar. Telefonumu engellemişler şu an ev sahibine ulaşamıyorum. Kirama yüzde 95 zam yaptı bunu kabul ettim kiramı da günümde ödüyorum. Buna rağmen çıkmamızı istedi.

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"BEN EVİN İÇİNDE OTURUYORKEN BAŞKASINA KİRAYA VERMİŞ"

Ev sahibi “ben başkasına vereceğim evimi sizden memnun değilim” diyerek bahane uyduruyor. Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş. Ben depremden dolayı ev sıkıntısı olduğunu ev bulamadığımı kendisine söylememe rağmen ‘bu bizi ilgilendirmez’ dedi. İki oğlum bir eşim 4 kişiyiz”

(İHA)

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Gaziantep Kiracı

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