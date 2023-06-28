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  4. Evi terk eden eşinin ailesini arabayla canice ezdi! 2 kişi hayatını kaybetti... Yasak aşk detayı pes dedirtti: Babasıyla beraber...

Evi terk eden eşinin ailesini arabayla canice ezdi! 2 kişi hayatını kaybetti... Yasak aşk detayı pes dedirtti: Babasıyla beraber...

28.06.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir kadın eşinden şiddet gördüğü için evi terk edip ailesine sığındı. Duruma sinirlenen koca, eşinin eve geri dönmesini istedi ve eşinin ailesiyle kavga etti. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda cani koca aracını eşinin ailesinin üzerine sürdü ve 2 kişi hayatını kaybetti. Anneannesini ve dayısını kaybeden Hamza Ali Torun, damadın yasak ilişkisi olduğunu belirterek, "Babasıyla birlikte ahlaksız işler yapıyordu" dedi.

Ankara’da bir kişi, kendisinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan eşinin ailesi ile tartışma yaşadı. Gözü dönen cani koca otomobilini eşinin ailesinin üzerine sürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan korkunç kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

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Feyzi Torun - Mahi Aydos

ARACIYLA EZDİ, 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 23 Haziran günü Altındağ ilçesi Server Somuncuoğlu Mahallesi Eflatun Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Çağla Ç. (27), eşi İbrahim Ç.’den (30) şiddet gördüğü için 2 çocuğuyla birlikte baba evine sığındı. Durumun ardından kayınpederinin evine giden İbrahim Ç., geri dönmesini istediği eşinin aile fertleriyle tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine İbrahim Ç. otomobilini eşinin aile fertlerinin üzerine sürdü. İbrahim Ç.’nin aracıyla ezdiği hem eşinin hem de kendisinin dedesi olan Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen saldırgan koca ise polis ekiplerince kaçtığı Ordu’da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara’ya getirilen İbrahim Ç.’nin sorgusunun emniyette sürdüğü aktarıldı.

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İbrahim Ç

"DAMADIN YASAK İLİŞKİSİ VARDI"

Akrabalarını kaybetmenin acısını yaşayan Hamza Ali Torun, saldırganın yasak ilişkisi olduğunu öne sürerek, “Saldırgan eşiyle tartışmış. Kemerle darp etmiş. Eşi de bu yüzden dolayı babasının evine geldi. Saldırgan da aynı eve gelip tehditlerde bulundu. ‘Kardeşini, babanı, dedeni öldüreceğim’ demiş. Sonra tekrar evin önüne gelmiş. ‘Aşağıya inin’ diye bağırmış. Olaydan iki, üç gün sonra saldırgan şahıs eşini aramış. ‘Madde içtim, alkol içtim’ deyip yine tehditler savurmuş. Tekrar kapının önüne gelmiş. Eşinin ailesiyle tartışmış. Gitmesini söylemişler, gitmemiş. O sırada kargaşa olmuş. Aracıyla biraz ileriye gitmiş. Aracı geri vites konumuna alıp insanların üzerine sürmüş. Anneannem ile dayım da ezilerek vefa etti. Kavganın sebebi ise damadın yasak ilişkisi vardı. Babasıyla birlikte ahlaksız işler yapıyordu. Kendisi yakalandı, gözaltına alındı. En ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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