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Evin içerisinde yılanı görünce şok yaşadılar

07.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve ile otele giren iki yılan, doğal ortamına salındı.

Evin içerisinde yılanı görünce şok yaşadılar

Edinilen bilgiye göre Gölköy Mahallesi’ndeki bir otele yılan girdi. Oteldeki yılanı gören işletme yetkilileri, kendi imkanları ile yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Otele giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otel binası dışında yılanı yakaladı. Yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Hayvan, otluk ve sazlık alana girerek gözden kayboldu.

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KISA SÜRELİ ŞOK YAŞADILAR

Yine Geriş Mahallesi’nde de bir evin salonuna yılan girdi. Evin içerisinde yılanla karşılaşan ikamet sakinleri, kısa süreli şok yaşadı. İhbar üzerine eve gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı evden alıp doğal ortamına bıraktı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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