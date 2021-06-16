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  4. Saniye saniye görüntülendi! 2 metrelik siyah yılan, başka bir yılanı böyle yedi

Saniye saniye görüntülendi! 2 metrelik siyah yılan, başka bir yılanı böyle yedi

16.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti. Sese doğru giden Bulut, 2 metre boyu olan siyah bir yılanın, kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti.

Telefonuna sarılan Bulut, o anları an be an kaydetti. Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.

Kaynak: İHA

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Şırnak

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