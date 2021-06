Saniye saniye görüntülendi! 2 metrelik siyah yılan, başka bir yılanı böyle yedi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti. Sese doğru giden Bulut, 2 metre boyu olan siyah bir yılanın, kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti.

Telefonuna sarılan Bulut, o anları an be an kaydetti. Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.

Kaynak: İHA