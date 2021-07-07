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  4. Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti: Çıplak görmek istemiyoruz

Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti: Çıplak görmek istemiyoruz

07.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Chelmsford şehrinde yaşayan bir kadın arabasının camına iliştirilen bir kağıtla neye uğradığını şaşırdı. Bir komşusu tarafından yazıldığı iddia edilen notta, '''Çıplak yürürken panjurlarını kapat. Senin çıplak şovunu görmek istemiyoruz'' yazarken, genç kadın, ''Aslında şanslılar daha çıplak dolaştığım günler oldu'' dedi.

Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti: Çıplak görmek istemiyoruz

26 yaşındaki Alex Taylor, işe gitmek üzere evden çıktığında ''Hayatımın şokunu yaşadım'' dediği bir durumla karşılaştı.

Arabasının sileceğine konulan bir kağıt gören Alex, gizemli bir komşu tarafından uyarıldı. Gece yatağa gitmeden önce son bir kez odayı toparlayan, kapıyı kilitleyen ve ışıkları kapatan genç kadın tüm bunları külotla yapınca olanlar oldu.

''PANJURLARINIZI KAPATIN''

Tüm bunları perdeleri açık bir şekilde yapan Taylor sabah arabasında bir nota buldu. Söz konusu kağıtta, ''Çıplak yürürken en azından panjurlarınızı kapatabilirseniz çok seviniriz! Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor, istemiyoruz. Çok minnettarız, komşularınız'' yazıyordu.

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''ÇIPLAK DOLAŞMIYORDUM AMA DAHA AÇIK OLABİLİRDİM''

Alex, "Başıma gelen en tuhaf şey buydu, hayatımın şokunu yaşadım, bir türlü anlayamıyorum. Çıplak dolaşmıyordum. Bir tişört ve Fransız külot giyiyordum ve popomun çoğunu kapatmıştı. Dürüst olmak gerekirse şanslılar çünkü normalde daha açık olabilirim. Çıplak dolaştığım günler de oldu. Kendi tenimde çok rahatım, görünüşümle ilgili bir sorunum yok. Bunun bir sorun olduğunu düşünmek için yetiştirilme tarzlarının ne olduğundan pek emin değilim. İlk başta gerçekten şok oldum ve sonra buna çok kızdım. O kadar sinirliydim ki, komşum olması gereken biri, kapıyı çalıp benimle yüzleşmek yerine ön camıma bir not bırakma cüretinde bulundu. Benimle yüz yüze konuşmak yerine arabama bir not bırakmak zorunda kalmaları kendilerine pek güvenmedikleri anlamına geliyor'' dedi.

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Alex notu sosyal medyada paylaştı ve kendisine destek mesajları geldi. Bir kullanıcı ''Hava kararana kadar bekler, tüm ışıkları açar, her odaya girer ve popomu açarım'' derken bir diğeri, ''Bu senin evin, içinde ne istersen onu giyersin ya da giymezsin. İnsanlar gördüklerini beğenmiyorlarsa başkalarının evlerine bakmamalı'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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