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Evinde kalanlara sürpriz: Football Manager 2020 artık ücretsiz! (Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indirilir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Football Manager 2020 artık ücretsiz. Football Manager 2020 resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile Football Manager 2020'nin ücretsiz hale getirildiğini duyurdu. Fakat ücretsiz Football Manager için elinizi çabuk tutmalısınız. Peki Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indirilir?

Evinde kalanlara sürpriz: Football Manager 2020 artık ücretsiz! (Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indirilir?)

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğumuz vaktimizi evde geçiriyoruz. Durum böyle olunca dört duvar arasında insanlar sosyalleşebilmek ve vakit geçirebilmek için film veya dizi izlemeyi, sohbet etmeyi ve de oyun oynamayı tercih ediyor. Biz oyun oynamayı tercih edenlere güzel bir haber vereceğiz. Zira, dünya çapında yüksek oyuncu kitlesine sahip olan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2020'ye sahip olmak artık çok kolay.

FOOTBALL MANAGER 2020 ARTIK ÜCRETSİZ

Footbal Manager 2020 resmi Twitter hesabı, #EvdeKal hashtag'lerinin oluşturulduğu bu günlerde oyunculara bir sürpriz hazırladı. Bu sürprize göre Football Manager 2020 artık ücretsiz. Diğer bir deyiş ile oyuncular FM 2020'ye tüm platformlar üzerinden ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Ancak elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü oyun sadece 25 Mart tarihine kadar ücretsiz olacak.

football manager

SEGA FM 2020'Yİ KORONAVİRÜS İÇİN Mİ ÜCRETSİZ YAPTI?

Football Manager'in yapımcısı Sega'nın böyle bir karar almasının koronavirüs ile bir alakası olduğu düşünülüyor. Zira gerek Steam gerek ise diğer platformlarda bazı oyunlar insanların evde geçirdikleri vakitleri değerlendirebilmeleri adına ücretsiz yapıldı. FM 20'nin de bu kervana katılmış olması muhtemel. Peki Football Manager 2020 ücretsiz olarak nasıl indirilir?

FOOTBALL MANAGER 2020 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Football Manager 2020'yi indirebilmek için yapmanız gereken birkaç adım var. Eğer oyunu bilgisayarınız üzerinden oynayacaksanız Steam üzerinden oyunun sayfasına girip oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak. Oyunu kütüphaneye indirdikten sonra indirmeye ve oynamaya başlayabilirsiniz.

fm2020 steam

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