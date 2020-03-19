Evinde kalanlara sürpriz: Football Manager 2020 artık ücretsiz! (Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indirilir?)

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğumuz vaktimizi evde geçiriyoruz. Durum böyle olunca dört duvar arasında insanlar sosyalleşebilmek ve vakit geçirebilmek için film veya dizi izlemeyi, sohbet etmeyi ve de oyun oynamayı tercih ediyor. Biz oyun oynamayı tercih edenlere güzel bir haber vereceğiz. Zira, dünya çapında yüksek oyuncu kitlesine sahip olan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2020'ye sahip olmak artık çok kolay.

FOOTBALL MANAGER 2020 ARTIK ÜCRETSİZ

Footbal Manager 2020 resmi Twitter hesabı, #EvdeKal hashtag'lerinin oluşturulduğu bu günlerde oyunculara bir sürpriz hazırladı. Bu sürprize göre Football Manager 2020 artık ücretsiz. Diğer bir deyiş ile oyuncular FM 2020'ye tüm platformlar üzerinden ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Ancak elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü oyun sadece 25 Mart tarihine kadar ücretsiz olacak.

SEGA FM 2020'Yİ KORONAVİRÜS İÇİN Mİ ÜCRETSİZ YAPTI?

Football Manager'in yapımcısı Sega'nın böyle bir karar almasının koronavirüs ile bir alakası olduğu düşünülüyor. Zira gerek Steam gerek ise diğer platformlarda bazı oyunlar insanların evde geçirdikleri vakitleri değerlendirebilmeleri adına ücretsiz yapıldı. FM 20'nin de bu kervana katılmış olması muhtemel. Peki Football Manager 2020 ücretsiz olarak nasıl indirilir?