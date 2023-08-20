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Evinden çıkarmak istediği kiracısından ev sahibine büyük şok! "Cezasını çekmesini istiyorum"

20.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı. Evden çıkarılmak istenen kiracı, iddiaya göre, ikameti ateşe verdikten sonra kaçtı. Yaklaşık 200 bin TL’lik hasarın oluştuğunu söyleyen ev sahibi, "Şahsın yakalanıp mahkeme karşısına çıkarılmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi. Ayrıca ev sahibi, kiracının bulunarak zararını karşılamasını istedi.

Evinden çıkarmak istediği kiracısından ev sahibine büyük şok! "Cezasını çekmesini istiyorum"

Kayseri'de yaşayan İsmail Aksoy, bir süre önce durumlarına acıdığı yabancı uyruklu 2 şahsa Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan evini kiraya verdiğini söyledi. Komşularından gelen şikayetlerin artması üzerine şahısları evden çıkarmak istediğini belirten Aksoy, kiracıların çıkmaması üzerine mahkemeye vereceğini söylediğini, bunun üzerine şahısların evi ateşe verip kaçtıklarını kaydetti. Evde büyük çapta hasar meydana geldiğini ifade eden Aksoy, evi ateşe veren şahsın yakalanmasını istedi.

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"DURUMLARINA BAKTIM VE ACIDIM"

İsmail Aksoy, "Burası benim evim. Yabancı uyruklu iki tane genç geldi ve ev bulamadıklarını, mağdur olduklarını, iş bulup çalışacaklarını söylediler. Ben de durumlarına baktım ve acıdım. Yer bulamadıklarını söyleyince burada kalmaları için evi kiraya verdim. İki arkadaştan bir tanesi buradan çıktı ve diğeri kalmaya başladı.

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'ÇIKMIYORUM, İSTERSEN POLİSE GİT'

Komşulardan burada kalan Hasan isimli şahsın arkadaş grupları toplayıp komşuları rahatsız ettiklerini duydum. Alttaki komşu, gece 1-2 civarlarında lüks araçlarla eve gelip burada kalanların olduğunu, uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi. Bu şahsı çıkarmak istedim. Kendisi bana 'Çıkmıyorum, istersen polise git' dedi. Şahsa polise dava açacağımı söyledikten sonra evi iki ayrı odadan ateşe vermiş ve kapıyı çekmiş. Sabah 05.20'de komşu aradı ve evin yandığını söyledi. Eşimle birlikte geldik ve itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Evimiz yandı. Şahsın biri bana ulaştı ve bir şey yapmadığını söyledi. Hasan isimli şahsın yaptığını biliyorum.

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"CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Şahsın yakalanıp mahkeme karşısına çıkarılmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Benim masrafımın da bu şahıstan alınmasını talep ediyorum. Biz burayı almak için yıllarımızı verdik. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Emeklerimizi buraya döktük. Burada 150-200 bin TL'lik masraf var" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kiracı ev sahibi

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