Evini o halde görünce gözyaşlarına boğuldu! 'Her şeyimiz içerideydi'

Yangın, öğle saatlerinde Hıdırağa köyünde Halil (64) ve Fatma Uysal’a (60) ait tek katlı evde çıktı. Sabah ahırlarındaki ineklerinden sağdığı sütü ısıtmak için ocağa koyan Fatma Uysal, daha sonra eşiyle Edirne kent merkezine gitti. Bu sırada ateşte unutulan süt nedeniyle ocak alev aldı. Evden çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler söndürme çalışmaları yaparken, jandarma ise güvenlik önlemi aldı. Evlerinin yandığını komşularından öğrenip, bölgeye gelen Halil ve Fatma Uysal çifti yanan evlerini görünce büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

'BİR GELDİK, İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ'

Halil Uysal, eşinin sabah erken saatte sağdıkları sütü pişirmek için koyduğu ocağın altını açık unuttuklarını söyleyerek, "Sabah işimizi bitirdik, hayvanlara baktık, sütümüzü sağdık ve Edirne’ye gittik. Hanımı başka yere bıraktım ben de süt parası almaya gittim. 2-3 saat sonra evimizin yandığıyla ilgili haber geldi. Bir geldik, iş işten geçmişti. Eşim ocağın üzerinde sütü ateşte bırakmış, ondan dolayı yangın çıkmış ve büyümüş" ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN DEĞERLİ EŞYALARIMIZ İÇERİDEYDİ’

Evinin yanışını ağlayarak izleyen Fatma Uysal, "Edirne’ye gitmiştik, evimizin yandığını söylediler. Biz de aceleyle geri geldik köye, evimizin yandığını gördük, eşyaları kurtarmak için içeriye bile gidemedik. Her şeyimiz içerideydi, bütün değerli eşyalarımız içerideydi. Ateşte bir şey unuttum sanırım o nedenle başlamış yangın, emin değilim" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





