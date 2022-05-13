Evini ofise çevirmeye çalışanlar için ofis masası ve sandalyesi önerileri

Home office, uzaktan ya da hibrit çalışma yöntemleri giderek daha yaygın bir hâle gelmeye başladı. Hatta yakın zamanda birçok iş kolu, tamamen uzaktan çalışmaya dönecek gibi görünüyor. Siz de bu süreçte evinizin bir bölümünü ofise çevirmeye çalışanlar arasındaysanız doğru yerdesiniz! Çalışma veriminizi arttıracak hem rahat ve kullanışlı hem şık bir çalışma alanı oluşturmanıza yardım edecek ürünleri listeledik. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

1. Rahatlığıyla sizi mest edecek Seduna Thunder Ofis Sandalyesi

Evinizi ofise çevirecek ürün arayışı içindeyseniz Seduna Thunder Ofis Sandalyesi'ne göz atabilirsiniz. Konforlu sünger ve keten kumaştan elde edilen ürün, yumuşak yapısıyla gün boyu rahat bir kullanım sunar. Özel fileli sırt kısmı hava sirkülasyonu sağlar ve sizi terletmez. Hareketli fonksiyonları sayesinde koltuğu kendinize uygun şekilde ayarlayıp koltuğun yüksekliğini ofis masanıza uygun konuma getirebilirsiniz. Bu sayede bel ve sırt ağrılarınızın oluşmasını engelleyebilirsiniz. Tekerlekli tasarımı sayesinde çalışma alanınızda rahatça hareket edebilirsiniz. Üstelik tekerleklerin plastikten yapılmış olması zeminin çizilmesine ve zarar görmesine engel olur.

2. Şık tasarımıyla çalışma alanına çok yakışacak Yurudesign Ofis Masası

Home office çalışanlar için evde güzel bir çalışma alanı oluşturmak önemli. Bu sayede daha rahat ve verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Evinizde ofis oluşturmak için şık bir masaya ihtiyacınız varsa Yurudesign Ofis Masası'nı tercih edebilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde olan ürün, geniş yüzeyiyle çalışmanız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Masanın metal ayakları yeri sağlam bir şekilde tutarak oynama ve sarsılmaya engel olur. Ürün, 18 mm yonga levhalardan oluşur. Estetik bir tasarıma sahip olan ofis masası, çalışma alanınıza hoş bir hava katar. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca ürünün size eşlik edeceğine eminiz.

3. Terletmeyen sırt kısmıyla Uzay Ofis Ada Koltuğu

Hem rahat hem kullanışlı bir ofis koltuğu almak istiyorsanız Uzay Ofis Ada Koltuğu aradığınız ürün olabilir. Yumuşak oturma alanı uzun süreli çalışma saatlerinde rahat etmenizi sağlar. Koltuğun yüksekliğini masanın boyuna uyacak şekilde ayarlayabilir, sırt ve bel ağrılarınıza engel olabilirsiniz. Ekolojik air file kumaş kaplaması sıcak havalarda nefes alarak terlemenizi engeller ve sizi kuru tutar. Kumaşın Easy Clean özelliğine sahip olması sayesinde koltuk üzerinde oluşabilecek lekeleri deterjan ve hafif nemli bir bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Plastik tekerler yere zarar vermezken aynı zamanda size çalışma alanınızda rahat hareket imkânı sunar.

4. Raflarıyla ekstra alan sunan Hipo Ofis Masası

Evde çalışanlar için çalışma alanının rahat olması oldukça önemli. Konforlu ve kullanışlı bir ortamda çalışmak verimliliğinizin artmasına yardımcı olur. Hipo Ofis Masası, 120 cm genişliği sayesinde çalışmanız için ihtiyacınız olan alanı sağlar. Zarif tasarıma sahip olan ürün, ofis alanınıza güzel ve şık bir görünüm kazandırır. 18 mm suntalam malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunar. Alt kısmında bulunan raflar; kitap, dergi, dekoratif eşyalar ya da işiniz için gereken araç gereçlere ekstra yer oluşturur. 0.40 mm PVC bantlama yapılan kenarlar kolay kolay sökülmez. Zemini sağlam şekilde kavrayan ayakları sayesinde masanız oynama yapmaz.

5. Zarif tasarımıyla ofisinize şıklık katan Bürotime Ofis Koltuğu

Bürotime Ofis Koltuğu, yalın ve ince çizgileriyle göz yormayan bir tasarıma sahip. Bu sayede ofis alanınıza güzel ve hoş bir duruş katar. Yumuşak oturma alanı, uzun süren çalışma saatlerinde rahat etmenizi sağlar. Permenant contact mekanizması sayesinde ofis koltuğu omurganızı destekleyerek sırt ve bel ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur. Nefes alan fileli sırt kısmı terlemenizi engeller. Ofis koltuğunun sırt sertliğini ve açısını dileğiniz şekle getirebilirsiniz. Ürünün boyunu da kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekerleklerin plastik oluşu zeminin zarar görmesini engelleyip rahat hareket olanağı sağlar. Dayanıklı yapıya sahip ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

6. L şekliyle her alana kolayca uyum sağlayan Soges Çalışma Masası

Evde kendinize uygun bir ofis alanı yaratmak bazen zorlayıcı olabilir. Çalışma alanınızı verimli şekilde kullanmanız için doğru masa seçmelisiniz. L şekline sahip Soges Çalışma Masası'nı evdeki yerinize uygun şekilde rahatça yerleştirebilirsiniz. E1 derece ahşaptan elde edilen ürün, sürtünmeye ve çizilmeye karşı direnç gösterir. Ayrıca masanın yüzeyinde oluşan lekeleri de kolayca temizleme imkânı sunar. Geniş çalışma alanı sayesinde iş için gereken araç gereçlerinize yetecek bölümlere sahip olabilirsiniz. Ürünün metal ayakları zemine düzgün şekilde oturduğu için masanız oynama yapmaz. Metal çerçeveye sahip sağlam yapısıyla ürünü uzun yıllar kullanabileceğinizden eminiz.

7. Konforlu yapısıyla gün boyu rahat ettiren Hamle Ofis Sandalyesi

Şık ve ergonomik tasarıma sahip Hamle Ofis Sandalyesi, yumuşak oturma alanı ve sırtı destekleyen yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunar. El ayar mandalı sayesinde ofis sandalyenizi çalışma masasına uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ürünün fileli sırt kısmı, hava sirkülasyonu sağlayarak terlemeyi önler. Ayrıca sırtlığın açısını kendinize göre ayarlayıp bel ve sırt ağrılarınızın önüne geçebilirsiniz. Başlık kısmını kafanıza uygun şekle getirebilirsiniz. Ofis sandalyesi size 360 derece hareket imkânı verir. Yüksek kalite krom ayaklar ile tasarlanan ürün, paslanma ve sararma yapmaz. Bu sayede uzun süre göz alıcı parlaklığını korur.

8. Kompakt ve kullanışlı Mobilart Çalışma Masası

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Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Mobilart Çalışma Masası, kompakt tasarımı sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlayıp ihtiyaç duyduğunuz alanı size sunar. Çalışma yeri küçük olanlar için ideal olan ürün, güzel görünümüyle ofis alanınıza zarif bir duruş katar. Metal iskeleti ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkânı verir. Alt kısımda bulunan raflar; kitap, dergi ve not defteri gibi araç gereçleriniz için size ekstra kullanım alanı oluşturur. Ürünün ayaklarının yeri sağlam şekilde kavraması ofis masasının oynamasını engeller. Sağlam üst yüzeyi olan ürünü ıslak bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Bu çalışma masasını çok seveceğinizden eminiz.